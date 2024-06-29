Двое детей и трое взрослых погибли в результате атаки БПЛА в Курской области

Украинский дрон ударил по жилому дому в Курской области, в результате погибли пять человек, двое из них — дети. Об этом 29 июня в своем телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.



Трагедия произошла в деревне Городище Рыльского района. Погибли трое взрослых и двое маленьких детей. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи районной больницы. Губернатор Смирнов принес соболезнования родным и близким погибших.



Ранее глава региона также сообщал, что в результате атаки БПЛА был поврежден газопровод в селе Гордеевка. Всего же за ночь стрелковыми орудиями и средствами РЭБ были сбиты 9 дронов.