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    Двое детей и трое взрослых погибли в результате атаки БПЛА в Курской области

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    Украинский дрон ударил по жилому дому в Курской области, в результате погибли пять человек, двое из них — дети. Об этом 29 июня в своем телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Трагедия произошла в деревне Городище Рыльского района. Погибли трое взрослых и двое маленьких детей. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи районной больницы. Губернатор Смирнов принес соболезнования родным и близким погибших.

    Ранее глава региона также сообщал, что в результате атаки БПЛА был поврежден газопровод в селе Гордеевка. Всего же за ночь стрелковыми орудиями и средствами РЭБ были сбиты 9 дронов.

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