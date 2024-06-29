Предъявлено обвинение собственнице здания во Фрязино, где во время пожара погибли люди. Она отправлена под домашний арест

Собственнице здания в подмосковном Фрязино, в котором во время пожара погибли люди, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель шести человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). Об этом
ГСУ СК России по Московской области
В отношении обвиняемой Тверским районным судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 августа
Жительница Калуги Белоусова Татьяна, получившая здание бывшего НИИ «Платан» по наследству после смерти супруга, была задержана 28 июня вслед за двумя другими фигурантами по делу о пожаре: представителем собственника горевшего здания и заместителем гендиректора ООО «Исприн».
Сообщалось, что подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.
По версии следствия, Белоусова и её сообщники «с целью извлечения материальной выгоды при сдаче в аренду помещений в административно-промышленном здании умышленно оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Достоверно зная о неисправности системы пожаротушения, сигнализации, оповещения, заблокированных пожарных выходов, отсутствия систем пожаротушения, отсутствия средств пожаротушения, она и прочие фигуранты дела все же сдавали помещения в аренду, не устраняя неисправности.
24 июня огонь в бывшем здании НИИ «Платан» охватил пять тысяч квадратных метров. С пятого этажа он разошелся по другим этажам. Сейчас известно о шести погибших: двое скончались, выпрыгнув из окна, и к следующему утру в здании нашли четыре тела.