Предъявлено обвинение собственнице здания во Фрязино, где во время пожара погибли люди. Она отправлена под домашний арест

Собственнице здания в подмосковном Фрязино, в котором во время пожара погибли люди, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель шести человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). Об этом 29 июня сообщает телеграм-канал ГУ СК по Московской области.

В отношении обвиняемой Тверским районным судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 августа 2024 года.

Жительница Калуги Белоусова Татьяна, получившая здание бывшего НИИ «Платан» по наследству после смерти супруга, была задержана 28 июня вслед за двумя другими фигурантами по делу о пожаре: представителем собственника горевшего здания и заместителем гендиректора ООО «Исприн».



Сообщалось, что подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.

