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    Задержана собственница здания в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар. Она написала явку с повинной

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    Собственница сгоревшего в подмосковном Фрязино здания была задержана: об этом 28 июня сообщает ГСУ СК по Подмосковью.

    По версии следствия, она не обеспечила безопасность в помещениях, которые сдавала в аренду: в здании, по предварительной информации, не было контроля за состоянием проводки и не соблюдались требования пожарной безопасности. Женщину задержали в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара (часть 3 статьи 238 УК РФ).

    Уточняется, что подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.

    В релизе СК говорится, что зданием с 2014 года владела жительница Калуги, получившая его по наследству после смерти супруга. В 2019 году по решению арбитражного суда почивший собственник был признан банкротом и была запущена процедура реализации его имущества — на этом этапе (с 2021 года) здание перешло в ведение ООО «Исприн». Следствие полагает, что собственница продолжала получать прибыль от сдачи помещений в аренду все время, используя людей из близкого окружения, которые руководили ООО «Исприн».

    Ранее по делу о пожаре во Фрязино уже были задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, повлекшем гибель людей. Это был представитель собственника сгоревшего здания и заместитель гендиректора ООО «Исприн»: в отношении обоих была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа.

    Также СК объявил о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 293 УК РФ — халатность должностных лиц в сфере пожарного контроля.

    24 июня огонь в бывшем здании НИИ «Платан» охватил пять тысяч квадратных метров. С пятого этажа он разошелся по другим этажам. Сейчас известно о шести погибших: двое скончались, выпрыгнув из окна, и к следующему утру в здании нашли четыре тела.

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