Задержана собственница здания в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар. Она написала явку с повинной

Собственница сгоревшего в подмосковном Фрязино здания была задержана: об этом 28 июня сообщает ГСУ СК по Подмосковью. По версии следствия, она не обеспечила безопасность в помещениях, которые сдавала в аренду: в здании, по предварительной информации, не было контроля за состоянием проводки и не соблюдались требования пожарной безопасности. Женщину задержали в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара (часть 3 статьи 238 УК РФ). Уточняется, что подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.

В релизе СК говорится, что зданием с 2014 года владела жительница Калуги, получившая его по наследству после смерти супруга. В 2019 году по решению арбитражного суда почивший собственник был признан банкротом и была запущена процедура реализации его имущества — на этом этапе (с 2021 года) здание перешло в ведение ООО «Исприн». Следствие полагает, что собственница продолжала получать прибыль от сдачи помещений в аренду все время, используя людей из близкого окружения, которые руководили ООО «Исприн».

Ранее по делу о пожаре во Фрязино уже были задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, повлекшем гибель людей. Это был представитель собственника сгоревшего здания и заместитель гендиректора ООО «Исприн»: в отношении обоих была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа. Также СК объявил о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 293 УК РФ — халатность должностных лиц в сфере пожарного контроля.