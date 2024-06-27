    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    3 м/с, зап

    763мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd87.81eur94.11

    Заместитель гендиректора компании «Исприн» Юрий Фомин арестован по делу о пожаре во Фрязино

    513
    обсудить

    Заместитель генерального директора компании «Исприн» Юрий Фомин 27 июня был арестован по делу о пожаре в подмосковном Фрязино. Ранее СК предъявил ему обвинение.

    Постановлением Щелковского городского суда Юрию Фомину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 августа, сообщает ТАСС.

    В ведении ООО «Исприн» с 2021 года находилось здание, которое до 1990-х годов занимал НИИ «Платан»: компания была привлечена для обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.

    24 июня огонь в бывшем здании НИИ «Платан» охватил пять тысяч квадратных метров. С пятого этажа он разошелся по другим этажам. Сейчас известно о шести погибших: двое скончались, выпрыгнув из окна, и к следующему утру в здании нашли четыре тела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарФрязиноНИИ ПлатанИспринАрестСуд
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close