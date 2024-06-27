Заместитель гендиректора компании «Исприн» Юрий Фомин арестован по делу о пожаре во Фрязино

Заместитель генерального директора компании «Исприн» Юрий Фомин 27 июня был арестован по делу о пожаре в подмосковном Фрязино. Ранее СК предъявил ему обвинение.
Постановлением Щелковского городского суда Юрию Фомину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 августа, сообщает ТАСС.
В ведении ООО «Исприн» с 2021 года находилось здание, которое до 1990-х годов занимал НИИ «Платан»: компания была привлечена для обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.
24 июня огонь в бывшем здании НИИ «Платан» охватил пять тысяч квадратных метров. С пятого этажа он разошелся по другим этажам. Сейчас известно о шести погибших: двое скончались, выпрыгнув из окна, и к следующему утру в здании нашли четыре тела.