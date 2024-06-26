По делу о пожаре во Фрязино задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, повлекшем гибель людей. Это представитель собственника сгоревшего здания, а также заместитель гендиректора ООО «Исприн», в ведении которого здание находилось с 2021 года — компания была привлечена для обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника. Об этом сообщает 26 июня СК РФ.
Замгендиректора ООО, договорившись с представителем собственника, сдавал помещения арендаторам, а безопасность услуг не обеспечил. Не был организован контроль за техническим состоянием электрической проводки, нарушались требования пожарной безопасности. Причиной пожара 24 июня, по предварительной версии, стала неисправности проводки на пятом этаже здания.
«Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов», — говорится в сообщении.
24 июня огонь в бывшем здании НИИ «Платан» охватил пять тысяч квадратных метров. С пятого этажа он разошелся по другим этажам. Сейчас известно о шести погибших: двое скончались, выпрыгнув из окна, и к следующему утру в здании нашли четыре тела.
«По уголовному делу произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии», — отмечают в СК.
Дело расследуется по статье 238, часть 3, УК РФ.
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