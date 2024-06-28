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    В Пентагоне высказались о полетах над Черным морем

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    Американские военные продолжат действовать над международными водами Черного моря. Об этом 28 июня заявила журналистам заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    «Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах и пространствах, где это позволено законом», — сказала чиновница.

    При этом она сообщила, что видела сообщения о позиции Минобороны РФ, но комментировать их отказалась.

    Ранее в Минобороны РФ заявили о «возросшей интенсивности полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря». БПЛА, по данным ведомства, «осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию», которое Запад поставляет Украине в целях нанесения ударов по российским объектам. Министр обороны Андрей Белоусов поручил генштабу ВС «принять меры оперативного реагирования на провокации».

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