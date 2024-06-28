Минобороны: возросла интенсивность полетов беспилотников США над Черным морем

Минобороны РФ отмечает «возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря», сообщается в телеграм-канале ведомства 28 июня.



Беспилотники, как говорится в сообщении, «осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию», которое Запад поставляет Украине, в целях нанесения ударов по российским объектам.



«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — подчеркивается в сообщении.



Возможными последствиями, как считают в МО, могут стать инциденты с летательными аппаратами российских Воздушно-космических сил, а это «увеличивает риск прямой конфронтации» НАТО с Москвой.