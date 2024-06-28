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    Минобороны: возросла интенсивность полетов беспилотников США над Черным морем

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    Минобороны РФ отмечает «возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря», сообщается в телеграм-канале ведомства 28 июня.

    Беспилотники, как говорится в сообщении, «осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию», которое Запад поставляет Украине, в целях нанесения ударов по российским объектам.

    «Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — подчеркивается в сообщении.

    Возможными последствиями, как считают в МО, могут стать инциденты с летательными аппаратами российских Воздушно-космических сил, а это «увеличивает риск прямой конфронтации» НАТО с Москвой.

    «Ответственность за это будут нести страны НАТО», — заявляют в министерстве.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил генштабу ВС «принять меры оперативного реагирования на провокации».

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