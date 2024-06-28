Ракетная атака на Севастополь и теракт в Дагестане: как у Соловьева и Скабеевой искали общий след

Ракетная атака ВСУ на Севастополь и теракт в Дагестане, случившиеся в один день, 23 июня, стали одними из центральных тем для ведущих и гостей российского ТВ. Обзор национальных общественно-политических ток-шоу 28 июня публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
Основные тезисы:
— Американцы, выбрав одну дату обстрела Севастополя и теракта в Дагестане, нанесли «двойной удар»;
— Эти трагические события, имеющие «общие корни», приближают нас к «страшной, глобальной мировой катастрофе»;
— Военные решения на Украине принимаются в результате звонка украинского «Пети или Тараса» американскому «Джону»;
— В месяцы, предшествующие выборам в США, война «придет на территорию РФ в большей степени».
Чтобы «не запутаться в этих соснах», где все ясно, смотрите новый выпуск традиционной рубрики «Коробка передач».