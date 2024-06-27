На пляже в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда

В Севастополе в районе подвергшегося обстрелу пляжа «Учкуевка» водолазы нашли в море три неразорвавшихся кассетных суббоеприпаса. К настоящему моменту обследована половина запланированного района поиска.
«За сутки водолазами в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три», — сообщили в официальном телеграм-канале МЧС РФ 27 июня.
МЧС России
Найденные предметы ликвидируют на месте при соблюдении мер безопасности. В обследовании территории участвуют
23 июня два севастопольских пляжа подверглись атакам. Как заявляло Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории полета, и в воздухе у нее взорвалась боевая часть. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более