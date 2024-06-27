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    На пляже в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда

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    В Севастополе в районе подвергшегося обстрелу пляжа «Учкуевка» водолазы нашли в море три неразорвавшихся кассетных суббоеприпаса. К настоящему моменту обследована половина запланированного района поиска.

    «За сутки водолазами в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три», — сообщили в официальном телеграм-канале МЧС РФ 27 июня.

    МЧС России

    Найденные предметы ликвидируют на месте при соблюдении мер безопасности. В обследовании территории участвуют 19 специалистов группы подводного разминирования, 3 автомобиля и плавсредства.

    23 июня два севастопольских пляжа подверглись атакам. Как заявляло Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории полета, и в воздухе у нее взорвалась боевая часть. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек. Момент атаки попал на видео. Представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ.

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