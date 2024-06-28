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    В Дагестане по делу о терактах пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова

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    Оперативно-разыскные мероприятия проходят в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова по делу о терактах в Дагестане. Об этом 28 июня пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «Обыски проходят по делу о терактах в республике. Информации о задержаниях пока нет», — цитирует слова источника информагентство. Других подробностей не приводится.

    При этом «Интерфаксу» в правоохранительных органах заявили, что «один из ликвидированных боевиков ранее тренировался в этом клубе». Сейчас там идет «проверка документации».

    СМИ писали, что среди ликвидированных в Дагестане боевиков, предположительно, бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, который в 2021 году представлял школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Он за свою карьеру провел два боя. В самой школе подтвердили, что один из боевиков проходил у них тренировочный сбор, готовясь к профессиональному поединку. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что Кагиров прошёл один тренировочный лагерь в зале, но не является воспитанником школы. «Да, он у нас тренировался какое-то время, даже полугода не было», — сказал спортсмен.

    23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения. Вероятным организатором признали сына бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

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