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    В Петербурге охотятся за «Алыми парусами». Некоторым повезло: «Случайно шёл мимо»

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    В Петербурге вечером четверга прошла генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Петербуржцы и гости города потянулись на набережные, однако не учли ограничений.

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    «В этот раз это непросто. В 22 час чем-то народ еще был ближе к Летнему, их выгнали», — рассказала «Фонтанке» читательница Татьяна. Она отмечает, что проходов парусника несколько, потому желающие все же имели возможность посмотреть. Тем, кому это не удалось, можно заглянуть в красоту завтрашней ночи уже сегодня в фото и видео «Фонтанки».

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    Дворцовая набережная, как предупреждал Смольный вечером 27 июня, оказалась перекрыта. Однако информация дошла не до всех. Как итог — удивление собравшихся внушительным количеством сотрудников правоохранительных органов и перекрытыми дорогами. Для пешеходов тоже.

    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    Некоторые смогли понаблюдать за генеральной репетицией неожиданно для себя. «Просто шел мимо с Финляндского вокзала», — отметил читатель «Фонтанки» Игорь.

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    Напомним, в ближайшие дни Петербург ждут масштабные ограничения движения. Какие именно — смотрите здесь.

    Увидеть праздник в прямом эфире можно будет на «Пятом канале», а также благодаря супервидовым камерам «Фонтанки», установленным в рамках проекта «ОтЛичный Питер».

    Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге в ночь на 29 июня. Любопытно, что часто капризная погода в этот день обещает преподнести приятный сюрприз.

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    Алые паруса - 2024
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