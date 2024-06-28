В Петербурге охотятся за «Алыми парусами». Некоторым повезло: «Случайно шёл мимо»

В Петербурге вечером четверга прошла генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Петербуржцы и гости города потянулись на набережные, однако не учли ограничений.
«В этот раз это непросто. В 22 час чем-то народ еще был ближе к Летнему, их выгнали», — рассказала «Фонтанке» читательница Татьяна. Она отмечает, что проходов парусника несколько, потому желающие все же имели возможность посмотреть. Тем, кому это не удалось, можно заглянуть в красоту завтрашней ночи уже сегодня в фото и видео «Фонтанки».
Дворцовая набережная, как предупреждал Смольный вечером 27 июня, оказалась перекрыта. Однако информация дошла не до всех. Как итог — удивление собравшихся внушительным количеством сотрудников правоохранительных органов и перекрытыми дорогами. Для пешеходов тоже.
Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Некоторые смогли понаблюдать за генеральной репетицией неожиданно для себя. «Просто шел мимо с Финляндского вокзала», — отметил читатель «Фонтанки» Игорь.
Напомним, в ближайшие дни Петербург ждут масштабные ограничения движения. Какие именно — смотрите здесь.
Увидеть праздник в прямом эфире можно будет на «Пятом канале», а также благодаря супервидовым камерам «Фонтанки», установленным в рамках проекта «ОтЛичный Питер».
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге в ночь на 29 июня. Любопытно, что часто капризная погода в этот день обещает преподнести приятный сюрприз.