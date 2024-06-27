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    В Петербурге прошла генеральная репетиция «Алых парусов». «Фонтанка» запечатлела самые великолепные моменты

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    4 комментария
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    В Петербурге вечером 27 июня прошла последняя — генеральная репетиция «Алых парусов». В свете заходящего солнца корабли величественно прошли по акватории Невы накануне масштабного праздника выпускников.

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    Даже репетиция привлекла немало зрителей — множество петербуржцев и гостей города собрались на Дворцовой площади и в ее окрестностях, любуясь на бриг «Россия» и удивительное сочетание красок алых парусов, зеленых деревьев, золотистого заката и гранитно-серых мостов и набережных.

    Праздник «Алые паруса» пройдет 28 июня.

    Сегодня Смольный наглядно показал, как и когда в пятницу перекроют Петербург для пешеходов из-за торжественного события.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»

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