В Петербурге прошла генеральная репетиция «Алых парусов». «Фонтанка» запечатлела самые великолепные моменты

В Петербурге вечером 27 июня прошла последняя — генеральная репетиция «Алых парусов». В свете заходящего солнца корабли величественно прошли по акватории Невы накануне масштабного праздника выпускников.
Даже репетиция привлекла немало зрителей — множество петербуржцев и гостей города собрались на Дворцовой площади и в ее окрестностях, любуясь на бриг «Россия» и удивительное сочетание красок алых парусов, зеленых деревьев, золотистого заката и гранитно-серых мостов и набережных.
Праздник «Алые паруса» пройдет 28 июня.
Сегодня Смольный наглядно показал, как и когда в пятницу перекроют Петербург для пешеходов из-за торжественного события.