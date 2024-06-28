Где отдохнуть у воды? Пляжи недалеко от центра Петербурга

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Лето в самом разгаре, на улице наконец-то снова жара — пора отдохнуть на пляже! Если у вас никак не получается выбраться за город, не расстраивайтесь: оборудованные места для отдыха у воды есть и рядом с центром Петербурга. Рассказываем, где провести время у рек, залива, пруда и озер сейчас — и какие новые зоны отдыха скоро появятся в городской черте.

Где в Петербурге отдохнуть у воды Суздальские озера

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Суздальские озера, расположенные в Выборгском районе недалеко от станции метро «Озерки», — одно из самых популярных мест отдыха для жителей севера Петербурга. Хоть водоемы находятся в черте города, здесь весьма живописно: Верхнее, Среднее и Нижнее озера соединены небольшими протоками и окружены пышной зеленью.



Если хотите искупаться, выбирайте Среднее Суздальское озеро. По данным Роспотребнадзора, сейчас оно единственное в городе, где качество воды соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Полежать на пляже также можно у Верхнего, а у Нижнего особенно приятно прогуляться.

Несколько лет назад каскад озер благоустроили. Сегодня здесь деревянные настилы, скамейки, детские и спортивные площадки, велопарковка. По вечерам зажигается освещение. У Петропавловской крепости

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главная фишка этого места для отдыха — вид на парадную часть города: стрелку Васильевского острова и Дворцовую набережную. Отсюда видны Ростральные колонны, купол Исаакиевского собора и шпиль Адмиралтейства, Зимний дворец. Да и вообще погреться на траве, когда за твоей спиной — 320-летняя крепость, едва ли не самый петербургский способ провести время летом.

Если станет слишком жарко, зайдите на территорию крепости и охладитесь в залах одного из музеев — здесь их около десятка. Не забудьте загадать желание и бросить монетку в зайца. Останется лежать на постаменте — мечта обязательно сбудется!

Пляж на Крестовском острове

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главное преимущество этого места — расположение. Оборудованная набережная находится в южной части Крестовского острова, на территории Приморского парка Победы. Здесь деревянные настилы, удобные скамейки, шезлонги и панорамные виды на Малую Невку — и всё это в окружении зелени.



Рядом находятся столы для настольного тенниса, место для игры в волейбол, а также зоны с тренажерами и детская игровая площадка. Неподалеку есть несколько кафе и ресторанов с открытыми верандами, где можно перекусить и насладиться видом на воду.

Если пройдете чуть дальше, к западной части острова, сможете насладиться шикарным видом на Финский залив. Здесь находится общественное пространство «Флагшток». Петербуржцы приходят сюда позагорать, перекусить, поиграть в летние игры. Можно и поработать с ноутбуком на свежем воздухе — тут бесплатный Wi-Fi.

Ольгинский пруд

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ольгинский пруд расположен в Выборгском районе, рядом с парком Сосновка и улицей Жака Дюкло. Это уютное и спокойное место, подходящее для семейного отдыха.



У пруда вы найдете раздевалки и урны для мусора. Летом здесь можно купаться — Роспотребнадзор иногда признает воду в пруду пригодной для купания (правда, не сейчас). Еще тут здорово играть в волейбол. А в Сосновке, примыкающей к пруду, — кататься на велосипедах и самокатах.

На озере работает спасательная станция. Ее сотрудники бдительно следят за порядком.

Какие еще места отдыха скоро появятся в городе Обновленный пляж в парке 300-летия Петербурга

Фото: Фото: пресс-служба «Зенит-Арена» Фото: Фото: пресс-служба «Зенит-Арена» Фото: Фото: пресс-служба «Зенит-Арена» Фото: Фото: пресс-служба «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться





Это уже давно одно из самых любимых мест горожан для летнего отдыха — каждый год в жару на пляже собираются сотни людей, чтобы позагорать. Сейчас территорию продолжают благоустраивать. Здесь появятся детские площадки, арт-объекты, навесы от солнца, зоны отдыха, удобные спуски, деревянные настилы, подходящие для прогулок родителей с колясками и маломобильных групп населения.

В павильонах у подножия флагштоков откроют базу водных видов спорта. Там можно будет взять спортивный инвентарь в аренду. Здесь же оборудуют камеры хранения и туалеты. С пляжем павильоны соединят пешеходными мостиками. Оттуда откроется романтичный (и весьма фотогеничный) вид на парк и залив.



На береговой линии у Яхтенного моста появится спортивная зона с тренажерами, зрительскими трибунами, помещениями для судей. Здесь можно будет сдавать нормы ГТО, а еще участвовать в спортивных соревнованиях и праздниках.

Отдохнуть на преображенном пляже можно будет уже следующим летом — завершить весь проект планируют во втором квартале 2025 года. Береговая линия в Красносельском районе

В Красносельском районе, на южном берегу Финского залива, этим летом благоустроят береговую линию в створе улицы Адмирала Черокова. Местные жители называют эту территорию Жемчужным пляжем.



Здесь планируют разместить навесы, качели, столики с зонтиками, детское игровое оборудование, лежаки и кабинки для переодевания, а также обустроить газоны и прогулочные дорожки. Линейный парк на Васильевском острове

Фото: Фото: конкурсная документация Фото: Фото: конкурсная документация Фото: Фото: конкурсная документация Поделиться Поделиться





На южном берегу Смоленки до осени 2024 года появится Линейный парк — с зеленью и прогулочными дорожками. Он пройдет вдоль ЗСД. Позже оборудуют и северную часть парка. С южной ее соединит островок, который называют сквером Александра Володина, — оттуда можно будет наслаждаться водной гладью Финского залива.

На острове планируют открыть фонтан, а на небольших участках в реке напротив — спортивную и детскую игровую площадки. Подробнее читайте здесь.

Бассейн в акватории Крестовского острова

Фото: Фото: пресс-служба «Зенит-Арена» Фото: Фото: пресс-служба «Зенит-Арена» Фото: Фото: пресс-служба «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться





В акватории Крестовского острова напротив общественного пространства «Флагшток» к лету 2025 года построят открытый подогреваемый бассейн, который будет работать круглый год. В нем будет две чаши: взрослая и детская. Бассейн строят на гидротехническом сооружении в акватории Финского залива.

В самом здании разместят оборудованные раздевалки и душевые, сауны, помещения для хранения инвентаря.

