Где отдохнуть у воды? Пляжи недалеко от центра Петербурга

Лето в самом разгаре, на улице наконец-то снова жара — пора отдохнуть на пляже! Если у вас никак не получается выбраться за город, не расстраивайтесь: оборудованные места для отдыха у воды есть и рядом с центром Петербурга. Рассказываем, где провести время у рек, залива, пруда и озер сейчас — и какие новые зоны отдыха скоро появятся в городской черте.
Где в Петербурге отдохнуть у воды
Суздальские озера
Суздальские озера, расположенные в Выборгском районе недалеко от станции метро «Озерки», — одно из самых популярных мест отдыха для жителей севера Петербурга. Хоть водоемы находятся в черте города, здесь весьма живописно: Верхнее, Среднее и Нижнее озера соединены небольшими протоками и окружены пышной зеленью.
Если хотите искупаться, выбирайте Среднее Суздальское озеро. По данным Роспотребнадзора, сейчас оно единственное в городе, где качество воды соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Полежать на пляже также можно у Верхнего, а у Нижнего особенно приятно прогуляться.
Несколько лет назад каскад озер благоустроили. Сегодня здесь деревянные настилы, скамейки, детские и спортивные площадки, велопарковка. По вечерам зажигается освещение.
У Петропавловской крепости
Главная фишка этого места для отдыха — вид на парадную часть города: стрелку Васильевского острова и Дворцовую набережную. Отсюда видны Ростральные колонны, купол Исаакиевского собора и шпиль Адмиралтейства, Зимний дворец. Да и вообще погреться на траве, когда за твоей спиной — 320-летняя крепость, едва ли не самый петербургский способ провести время летом.
Если станет слишком жарко, зайдите на территорию крепости и охладитесь в залах одного из музеев — здесь их около десятка. Не забудьте загадать желание и бросить монетку в зайца. Останется лежать на постаменте — мечта обязательно сбудется!
Пляж на Крестовском острове
Главное преимущество этого места — расположение. Оборудованная набережная находится в южной части Крестовского острова, на территории Приморского парка Победы. Здесь деревянные настилы, удобные скамейки, шезлонги и панорамные виды на Малую Невку — и всё это в окружении зелени.
Рядом находятся столы для настольного тенниса, место для игры в волейбол, а также зоны с тренажерами и детская игровая площадка. Неподалеку есть несколько кафе и ресторанов с открытыми верандами, где можно перекусить и насладиться видом на воду.
Если пройдете чуть дальше, к западной части острова, сможете насладиться шикарным видом на Финский залив. Здесь находится общественное пространство «Флагшток». Петербуржцы приходят сюда позагорать, перекусить, поиграть в летние игры. Можно и поработать с ноутбуком на свежем воздухе — тут бесплатный Wi-Fi.
Ольгинский пруд
Ольгинский пруд расположен в Выборгском районе, рядом с парком Сосновка и улицей Жака Дюкло. Это уютное и спокойное место, подходящее для семейного отдыха.
У пруда вы найдете раздевалки и урны для мусора. Летом здесь можно купаться — Роспотребнадзор иногда признает воду в пруду пригодной для купания (правда, не сейчас). Еще тут здорово играть в волейбол. А в Сосновке, примыкающей к пруду, — кататься на велосипедах и самокатах.
На озере работает спасательная станция. Ее сотрудники бдительно следят за порядком.
Какие еще места отдыха скоро появятся в городе
Обновленный пляж в парке 300-летия Петербурга
Это уже давно одно из самых любимых мест горожан для летнего отдыха — каждый год в жару на пляже собираются сотни людей, чтобы позагорать. Сейчас территорию продолжают благоустраивать. Здесь появятся детские площадки, арт-объекты, навесы от солнца, зоны отдыха, удобные спуски, деревянные настилы, подходящие для прогулок родителей с колясками и маломобильных групп населения.
В павильонах у подножия флагштоков откроют базу водных видов спорта. Там можно будет взять спортивный инвентарь в аренду. Здесь же оборудуют камеры хранения и туалеты. С пляжем павильоны соединят пешеходными мостиками. Оттуда откроется романтичный (и весьма фотогеничный) вид на парк и залив.
На береговой линии у Яхтенного моста появится спортивная зона с тренажерами, зрительскими трибунами, помещениями для судей. Здесь можно будет сдавать нормы ГТО, а еще участвовать в спортивных соревнованиях и праздниках.
Отдохнуть на преображенном пляже можно будет уже следующим летом — завершить весь проект планируют во втором квартале 2025 года.
Береговая линия в Красносельском районе
В Красносельском районе, на южном берегу Финского залива, этим летом благоустроят береговую линию в створе улицы Адмирала Черокова. Местные жители называют эту территорию Жемчужным пляжем.
Здесь планируют разместить навесы, качели, столики с зонтиками, детское игровое оборудование, лежаки и кабинки для переодевания, а также обустроить газоны и прогулочные дорожки.
Линейный парк на Васильевском острове
На южном берегу Смоленки до осени 2024 года появится Линейный парк — с зеленью и прогулочными дорожками. Он пройдет вдоль ЗСД. Позже оборудуют и северную часть парка. С южной ее соединит островок, который называют сквером Александра Володина, — оттуда можно будет наслаждаться водной гладью Финского залива.
На острове планируют открыть фонтан, а на небольших участках в реке напротив — спортивную и детскую игровую площадки. Подробнее читайте здесь.
Бассейн в акватории Крестовского острова
В акватории Крестовского острова напротив общественного пространства «Флагшток» к лету 2025 года построят открытый подогреваемый бассейн, который будет работать круглый год. В нем будет две чаши: взрослая и детская. Бассейн строят на гидротехническом сооружении в акватории Финского залива.
В самом здании разместят оборудованные раздевалки и душевые, сауны, помещения для хранения инвентаря.