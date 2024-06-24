Рокировка Суздальских озер. Где еще можно купаться в Петербурге

Роспотребнадзор рассказал, в каких водоемах Петербурга можно купаться, а какие не прошли санитарную проверку. Безопасным вновь оказалось только одно озеро, и снова не то, что неделю назад.



По состоянию на 24 июня, качество воды соответствует санитарно-гигиеническим нормам только во 2-м (Среднем) Суздальском озере, что расположено в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства. Неделей ранее оно было в списке грязных, а безопасным по пробам воды называли 1-е (Верхнее) Суздальское озеро.

В конце мая купаться разрешали в трех водоемах: Безымянном озере в Красносельском районе, 1-м Суздальском и Ольгинском водоеме в Выборгском районе. Через неделю в списке чистых осталось одно Безымянное.