Рокировка Суздальских озер. Где еще можно купаться в Петербурге

Роспотребнадзор рассказал, в каких водоемах Петербурга можно купаться, а какие не прошли санитарную проверку. Безопасным вновь оказалось только одно озеро, и снова не то, что неделю назад.
По состоянию на 24 июня, качество воды соответствует санитарно-гигиеническим нормам только во 2-м (Среднем) Суздальском озере, что расположено в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства. Неделей ранее оно было в списке грязных, а безопасным по пробам воды называли 1-е (Верхнее) Суздальское озеро.
В конце мая купаться разрешали в трех водоемах: Безымянном озере в Красносельском районе, 1-м Суздальском и Ольгинском водоеме в Выборгском районе. Через неделю в списке чистых осталось одно Безымянное.
Всего Роспотребнадзор проверяет качество воды на 24 пляжах Петербурга. На 24 июня было отобрано 96 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. В водоемах, что провалили проверку, купаться не рекомендуется - есть риск подхватить острые кишечные и энтеровирусные инфекции, вирусный гепатит А и другие инфекционные и паразитарные болезни.