CNN: в США уволили механика, заявившего о небезопасной сборке Boeing 787

В США уволили механика, который рассказал о небезопасной сборке Boeing 787. По его словам, допущенные ошибки потенциально могут привести к «разрушительным последствиям».



Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы, механик компании Strom Ричард Куэвас утверждает, что в 2023 году видел у «Боингов» неправильно просверленные отверстия в носовой части, и это может быть небезопасно во время полета. Куэвас отметил, что видел три таких самолета, но всего их может быть 10–12. В октябре 2023 года механик пожаловался на эту ситуацию руководству компании Boeing. Через несколько месяцев его уволили.

