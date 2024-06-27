CNN: в США уволили механика, заявившего о небезопасной сборке Boeing 787

В США уволили механика, который рассказал о небезопасной сборке Boeing 787. По его словам, допущенные ошибки потенциально могут привести к «разрушительным последствиям».
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы, механик компании Strom Ричард Куэвас утверждает, что в 2023 году видел у «Боингов» неправильно просверленные отверстия в носовой части, и это может быть небезопасно во время полета. Куэвас отметил, что видел три таких самолета, но всего их может быть 10–12. В октябре 2023 года механик пожаловался на эту ситуацию руководству компании Boeing. Через несколько месяцев его уволили.
В компании заявили, что проверили самолеты, о которых говорил Ричард Куэвас. «Инженерный анализ показал, что поднятые проблемы не представляют угрозу для безопасности», — сказали представители Boeing.
Ранее об аналогичных проблемах, связанных с безопасностью самолетов, говорили и другие сотрудники, например, инженер компании Сэм Салепур. В целом, за последние годы больше десятка человека заявляли о различных некачественных составляющих самолетов. На прошлой неделе генеральный директор компании Boeing Дэйв Кэлхун извинился за недавние сбои и подчеркнул, что компания «не мстила» никому из тех, кто обратил внимание на эту проблему.