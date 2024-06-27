Петербургский суд решил судьбу водителя Mercedes, который сбил женщину на красный

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Тамерлана Сулейманова, водителя «Мерседеса», который сбил женщину-пешехода, не останавливаясь на красный. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 27 июня.
Авария случилась вечером 31 января на пересечении Благодатной и Сызранской улиц. 48-летний мужчина за рулем чужого Mercedes-Benz Е-класса ехал по мокрой дороге на скорости 72 км/ч и сбил 33-летнюю женщину. Та ступила на проезжую часть, дождавшись разрешающего сигнала светофора.
Пострадавшую госпитализировали, ей был причинен тяжкий вред здоровью. Момент столкновения попал на видео.
В суде Сулейманов, который имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, признал вину и раскаялся. Он также принес извинения потерпевшей и частично возместил ущерб в размере 120 тыс. рублей.
В результате мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с полуторагодовым запретом на вождение. Также суд взыскал в пользу пострадавшей в счет возмещения морального вреда и материального ущерба 300 тыс. и 122 120 рублей соответственно.