Петербургский суд решил судьбу водителя Mercedes, который сбил женщину на красный

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Тамерлана Сулейманова, водителя «Мерседеса», который сбил женщину-пешехода, не останавливаясь на красный. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 27 июня.



Авария случилась вечером 31 января на пересечении Благодатной и Сызранской улиц. 48-летний мужчина за рулем чужого Mercedes-Benz Е-класса ехал по мокрой дороге на скорости 72 км/ч и сбил 33-летнюю женщину. Та ступила на проезжую часть, дождавшись разрешающего сигнала светофора.



Пострадавшую госпитализировали, ей был причинен тяжкий вред здоровью. Момент столкновения попал на видео.

