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    Петербургский суд решил судьбу водителя Mercedes, который сбил женщину на красный

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    Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Тамерлана Сулейманова, водителя «Мерседеса», который сбил женщину-пешехода, не останавливаясь на красный. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 27 июня.

    Авария случилась вечером 31 января на пересечении Благодатной и Сызранской улиц. 48-летний мужчина за рулем чужого Mercedes-Benz Е-класса ехал по мокрой дороге на скорости 72 км/ч и сбил 33-летнюю женщину. Та ступила на проезжую часть, дождавшись разрешающего сигнала светофора.

    Пострадавшую госпитализировали, ей был причинен тяжкий вред здоровью. Момент столкновения попал на видео.

    В суде Сулейманов, который имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, признал вину и раскаялся. Он также принес извинения потерпевшей и частично возместил ущерб в размере 120 тыс. рублей.

    В результате мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с полуторагодовым запретом на вождение. Также суд взыскал в пользу пострадавшей в счет возмещения морального вреда и материального ущерба 300 тыс. и 122 120 рублей соответственно.

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    prosto korsak27 Июн 2024 в 14:25
    Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации.
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