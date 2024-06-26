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    Юань уйдет вслед за долларом и евро? Какими санкциями еще нам грозят и пропадет ли в России дешевый китайский импорт

    Товары из Поднебесной, похоже, могут резко подорожать

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    Стоит ли запасаться китайской валютой?
    Стоит ли запасаться китайской валютой?Фото: Дмитрий Капустин / MSK1.RU
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    Курс юаня для российского бизнеса сейчас так же важен, как еще недавно курс доллара и евро. И, пожалуй, даже больше. До санкций, введенных США против Мосбиржи, на юань приходилось 54% всего оборота биржевого валютного рынка и почти 40% внебиржевого (на котором напрямую торгуют экспортеры). Почти 40% всей российской внешней торговли (экспорта и импорта) оплачивается юанями.

    Поэтому, естественно, в России крайне болезненно восприняли «инсайд» от Bloomberg о том, что Мосбиржа может так же остановить торги юанем, как до этого долларом и евро. Причина та же самая — санкции.

    Представитель Центробанка в беседе с Bloomberg отметил, что китайские банки, вероятно, будут постепенно отказываться от сотрудничества с российским Национальным клиринговым центром (НКЦ), попавшим под санкции.

    Это может повлечь увеличение издержек для участников рынка и изменение способов осуществления конвертации валюты. Однако китайские банки продолжат предоставлять ликвидность в юанях для поддержки импорта. Впрочем, это лишь версия Bloomberg.

    Московская биржа сообщила, что проведение расчетов в китайских юанях на их торговой площадке продолжается без задержек и в штатном режиме.

    Санкции повлияли лишь на некоторые структуры. В частности, банк «Синара» из Свердловской области (48-е место в стране по размерам активов) заявлял о возможном увеличении сроков вывода юаней с площадки.

    В связи с проблемами расчетов в рублях и юанях, возникшими еще в прошлом году (после введения вторичных санкций США), появилась информация о поиске альтернативных способов проведения платежей между Россией и Китаем. По данным Reuters, после визита президента России Владимира Путина в Китай были созданы специальные банки для обработки транзакций, связанных с Россией. В этих банках, которые находятся на приграничных территориях, российские компании теперь могут открывать нерезидентские счета.

    В настоящее время насчитывается шесть таких банков. Они не осуществляют международного бизнеса со странами, находящимися в конфликте с Россией, и потому не рискуют попасть под вторичные санкции со стороны США. Кроме того, по информации Reuters, Bank of China возобновил прием платежей в национальных валютах.

    Так стоит ли бояться ограничений в отношении юаня, которые неминуемо отразятся на стоимости китайских товаров?

    Товары из Поднебесной, похоже, могут резко подорожать
    Товары из Поднебесной, похоже, могут резко подорожатьФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    — В случае остановки торгов юанем Центробанку придется рассмотреть возможность перехода к формированию курса на внебиржевых торгах, аналогично доллару и евро. Хотя я склонен считать, что вероятность этого крайне мала. Китай — наш стратегический союзник, и взаимоотношения между нашими государствами в настоящее время находятся на стадии активного укрепления. Мне кажется, что Китай не откажется от сотрудничества с нашей страной и устоит перед давлением со стороны США, — прогнозирует в беседе с MSK1.RU Артем Деев, руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets.

    Прямо противоположного мнения придерживается начальник отдела инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Павел Журавлев.

    — После включения Московской биржи и входящего в ее группу Национального клирингового центра в блокирующий SDN список США, торговля юанем на их площадке может расцениваться американскими властями как взаимодействие с подсанкционными компаниями, что грозит риском вторичных санкций. В этой ситуации есть вероятность как ухода части участников с Мосбиржи, что потенциально снизит объем предложения китайской валюты, так и полного прекращения торгов, — говорит Журавлев.

    — Кто может принять такое решение?

    — Ограничивающие решения принимает Народный Банк Китая.

    — Ну а насколько вероятны ограничения?

    — Отвечающее за санкционную политику Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) расширило понятие находящегося под запретом для совершения сделок сектора предприятий ВПК, к которому теперь будут относиться все включенные ранее в санкционные списки компании. Включая крупнейшие российские банки.

    При этом крупные китайские банки увеличивают комплаенс-контроль в отношении транзакций с российскими контрагентами, что уже сказалось на замедлении проведения платежей и вызванном этим снижении импорта.

    — Китайский импорт не только сократится, но и подорожает?

    — Конечно. А учитывая значительную долю общего объема импорта в структуре потребления России и превалирующую долю Китая в российским импорте, можно ожидать дальнейший рост потребительской инфляции.

    Любые ограничения в отношении юаня в России могут иметь крайне серьезные и долгосрочные последствия, согласен основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

    — Прекращение торгов юанем на Мосбирже будет способствовать дальнейшей экономической изоляции России и ограничит ее доступ к глобальным финансовым рынкам. Это может затруднить проведение международных транзакций и снизить объем торговли с другими странами, — говорит Стрельников.

    — Если в России прекратят биржевую торговлю юанем, то что придется делать компаниям, работающим в сфере внешней торговли?

    — Прекращение торгов юанем может ограничить доступ российских компаний и инвесторов к капиталу, необходимому для ведения бизнеса и инвестирования. Прекращение торгов повлияет на всё — от доходов Мосбиржи до динамики внешней торговли России и Китая. Думаю, это потребует использования других валют в торговле с Китаем. Как ни парадоксально, но это доллар США или евро.

    Стоит ли запасаться китайской валютой?
    Стоит ли запасаться китайской валютой?Фото: Дмитрий Капустин / MSK1.RU
    Товары из Поднебесной, похоже, могут резко подорожать
    Товары из Поднебесной, похоже, могут резко подорожатьФото: Александр Ощепков / NGS.RU

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