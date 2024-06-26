Послы НАТО утвердили нового генсека

Послы 32 стран НАТО утвердили бывшего главу правительства Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генсека, сообщает 26 июня агентство Reuters. Назначение Рютте — формальность, поскольку единственный его соперник на этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, объявил на прошлой неделе, что он вышел из гонки.



Марк Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Следующие три месяца Рютте планирует провести в отпуске.

Столтенберг занимал должность генсека НАТО с 2014 года и должен был покинуть ее еще в октябре 2022 года, но в марте 2022 представители альянса решили продлить его мандат сначала до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год.

