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    Послы НАТО утвердили нового генсека

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    Послы 32 стран НАТО утвердили бывшего главу правительства Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генсека, сообщает 26 июня агентство Reuters. Назначение Рютте — формальность, поскольку единственный его соперник на этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, объявил на прошлой неделе, что он вышел из гонки.

    Марк Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Следующие три месяца Рютте планирует провести в отпуске.

    Столтенберг занимал должность генсека НАТО с 2014 года и должен был покинуть ее еще в октябре 2022 года, но в марте 2022 представители альянса решили продлить его мандат сначала до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год.

    Подробнее о новом генсеке НАТО читайте в материале «Фонтанки».

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