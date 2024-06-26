В Петербурге пациента с ботулизмом подключили к ИВЛ

Состояние 25-летнего москвича, который приехал в Петербург с симптомами ботулизма, стабильно тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом 26 июня сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению.

«Пациент на ИВЛ. Биологическая проба в работе. Состояние тяжелое, стабильное», — сообщили в комитете.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Боткинской больнице лечат иногороднего, прибывшего в Петербург из Москвы. Он пострадал от употребления продукции, полученной через сервис быстрой доставки. Ему поставлен предварительный диагноз «ботулизм».