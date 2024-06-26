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    В Петербурге пациента с ботулизмом подключили к ИВЛ

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    Состояние 25-летнего москвича, который приехал в Петербург с симптомами ботулизма, стабильно тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом 26 июня сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению.

    «Пациент на ИВЛ. Биологическая проба в работе. Состояние тяжелое, стабильное», — сообщили в комитете.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Боткинской больнице лечат иногороднего, прибывшего в Петербург из Москвы. Он пострадал от употребления продукции, полученной через сервис быстрой доставки. Ему поставлен предварительный диагноз «ботулизм».

    На данный момент в больницах с ботулизмом остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ. 232 человека, в том числе трое детей, выписаны в связи с улучшением состояния. В понедельник стало известно, что один из пациентов, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, скончался. По факту массового отравления салатами лобио суд избрал меры пресечения четверым фигурантам, в том числе гендиректору и начальнику отдела качества компании «Локалкитчен», а также руководителю и повару производителя роковой фасоли «Савон-К». Следствие полагает, что они по предварительному сговору изготовили не менее 2 336 порций блюда лобио, при этом при производстве были нарушены требования безопасности. Упакованные в вакуумные упаковки салаты распродали через службу доставки «Самокат».

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