В Сингапуре хотят уменьшить численность голубей, которых будут ловить и умерщвлять углекислым газом

Пилотный проект по сокращению численности сизых голубей запустили в Сингапуре. Птиц будут умервщлять углекислым газом. Власти уверяют, что данный метод гуманный, пишет 25 июня издание CNA News.



Пилотный план по контролю за популяцией голубей вводится в трех округах Сингапура с самой высокой концентрацией птиц — Анг Мо Кио, Бишан-Тоа Пайо и Танджонг Пагар, где концентрация пернатых самая высокая. Объясняется, что сизые голуби быстро размножаются, а природных врагов в Сингапуре у них немного.



Помимо отлова и умерщвления голубей там также будут сокращать и источники их пищи. Утверждается, что подрядчики, нанятые городскими советами, будут отлавливать голубей и «гуманно» умерщвлять их углекислым газом. Проект рассчитан на шесть месяцев.

