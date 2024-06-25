    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.28eur93.73

    В Сингапуре хотят уменьшить численность голубей, которых будут ловить и умерщвлять углекислым газом

    653
    2 комментария

    Пилотный проект по сокращению численности сизых голубей запустили в Сингапуре. Птиц будут умервщлять углекислым газом. Власти уверяют, что данный метод гуманный, пишет 25 июня издание CNA News.

    Пилотный план по контролю за популяцией голубей вводится в трех округах Сингапура с самой высокой концентрацией птиц — Анг Мо Кио, Бишан-Тоа Пайо и Танджонг Пагар, где концентрация пернатых самая высокая. Объясняется, что сизые голуби быстро размножаются, а природных врагов в Сингапуре у них немного.

    Помимо отлова и умерщвления голубей там также будут сокращать и источники их пищи. Утверждается, что подрядчики, нанятые городскими советами, будут отлавливать голубей и «гуманно» умерщвлять их углекислым газом. Проект рассчитан на шесть месяцев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close