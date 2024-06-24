Происки НАТО или розовый туман. Лидеры мнений — о теракте в Дагестане

Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС Поделиться Поделиться





Теракт в Дагестане 23 июня вызвал однозначное осуждение среди известных комментаторов, но в трактовках они разошлись. «Фонтанка» посмотрела, кто и как оценивал трагедию.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко уверена, что в Дагестане «силовые органы, НАК в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки, завершат следственные действия и достоверно установят, куда, к каким заказчикам ведут нити уже подтвержденного иностранного финансирования».



Но когда еще действовал режим КТО, завершенный 24 июня в 8:15, политики и политологи попытались проанализировать истоки трагедии и выразили свое отношение к ней. Так, заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов в эфире назвал теракт элементом гибридной войны, развязанной коллективным Западом против России. Все это, по его словам, сделано в расчете на разжигание межконфессионального конфликта в многонациональном регионе.



Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев безапелляционно заявил, что теракт в Дагестане — дело рук спецслужб Украины и стран НАТО.



С ним не согласен бывший глава Роскосмоса — сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он ответил депутату: «Если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы».

Общим мнением можно назвать и оценку теракта именно как попытку демонстрации национальной и религиозной нетерпимости. «Теракты в Севастополе и Дагестане в светлый праздник Святой Троицы не могут быть совпадением. Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ России», — считает Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР. Он тоже говорит, что террористы были орудием: «Ответственности не должны избежать прежде всего те, кто стоит за террористами, кто направляет этих зверей, кто поставляет смертоносное оружие и дает индульгенцию на убийство женщин, стариков и детей. США и их европейские сателлиты, которые не могут смириться с фактическим поражением своих киевских марионеток на фронтах СВО, превратились в откровенных спонсоров государственного терроризма».



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что цель теракта — «разжечь огонь вражды, заронить семена ненависти и взаимного отчуждения». «Неслучайно и то, что для осуществления дерзкого злодеяния выбран один из важнейших для православных верующих праздник Святой Троицы, что, безусловно, обличает дьявольскую сущность намерений террористов», — добавил он.



Глава Чечни Рамзан Кадыров клеймит преступников: «Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями. Но у тех, кто совершил эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства. На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте. Я уверен, что дагестанские силовики найдут каждого виновного и заставят террористов понести заслуженное наказание».

Главный раввин России Берл Лазар, со своей стороны, события 23 июня в Дагестане связал с событиями октября 2023 года, когда в республике прошли беспорядки с ярко выраженным антисемитским уклоном. Берл Лазар считает, что цели — православная церковь и синагога — выбраны не случайно. Террористы «прикрываются националистическими, сепаратистскими или даже религиозными лозунгами, но цель у них всегда одна: убить как можно больше невинных людей, а у остальных посеять в сердцах страх и недоверие».



«Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — написал в запрещенной соцсети бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Дагестане. Однако после того, как стало известно, что один из террористов — боец его клуба ММА и воспитанник школы его отца, реакция на пост оказалась неоднозначной. Так, политологу Сергею Маркову высказывание Нурмагомедова показалось «очень скользким», так как «прямого и ясного осуждения теракта со стороны Хабиба Нурмагомедова нет».



Вообще Марков много постов в своем телеграм-канале посвятил событиям в Дагестане. Он считает, что цель теракта — «спровоцировать массовые погромы мусульман в городах России, чтобы потом радикальная исламская молодёжь пошла в террористическое подполье». Но погромов не будет, потому что нет радикальных православных течений, а русский народ добр. «Опыт Чечни по искоренению радикального исламизма должен быть применен в Дагестане и других республиках и вообще мусульманской умме. Пока не поздно», — пишет он. Правда, позже уточняет, что российская власть должна выбрать между чеченской моделью («власть перехватывает лозунг исламизации») и азербайджанской («государство жёстко навязывает всему обществу светский образ жизни»).



В любом случае «террористическая атака на Дагестан явно срежиссирована извне и имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри», — считает Сергей Меняйло, глава Республики Северная Осетия — Алания.

Военкор Александр Коц, отвечая на вопрос, «почему рвануло именно в Дагестане», вспоминает, как начале 2000-х терроризм, «замешанный на коктейле из религии и бандитизма, превратил республику в форпост радикального ислама на Северном Кавказе, где сотрудников правопорядка убивали практически каждый день». После начала сирийского кризиса «доморощенные ваххабиты потянулись на Ближний Восток за «лучшей долей». В мирном Дагестане же новый толчок этим течениям дали лидеры мнений, которые «в соцсетях выставляли напоказ свою религиозность, заразив этим поклонников», считает Коц. При этом с традиционным исламом это имеет мало общего, пишет он, и такое увлечение «превратилось в нечто субкультурное, в противопоставление традиционному вековому укладу этого региона». Отсюда, по его мнению, демонстрации во время мобилизации 2023 года, а также антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы.



Владимир Путин выразил 24 июня соболезнования через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. «Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане, всем пострадавшим будет оказана помощь», — цитирует Пескова агентство РИА. И сам принимает соболезнования. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев «решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами».



Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками и предложил содействие в проведении оперативно-разыскной деятельности по линии силовых ведомств. Президент «осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций».



Соболезнования по поводу теракта в Дагестане поступили также от глав Армении — Никола Пашиняна, Киргизии — Садыра Жапарова, Таджикистана — Эмомали Рахмона, Азербайджана — Ильхама Алиева. Нападения осудили МИД Израиля и Китая. Как подчеркнул 24 июня Дмитрий Песков, от недружественных государств соболезнований не было, как и слов осуждения терактов. По его словам, следствие выяснит, связаны ли атака на Крым и теракты в Дагестане, совершенные 23 июня.

