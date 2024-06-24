Последняя неделя июня обещает быть жаркой: Петербург прогреется до +30

Начавшаяся неделя в Санкт-Петербурге пройдёт под знаком антициклона, который станет причиной относительно малооблачной и сухой погоды. Надвигаясь с северо-запада, он уже сегодня начинает своё влияние на погоду региона, способствуя прекращению дождей и повышению температуры. Сохранится его воздействие на погоду до конца семидневки, а температура во второй половине рабочей недели окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы. Об этом 24 июня рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра « ФОБОС » Михаил Леус.

Сегодня в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, по области местами небольшие дожди. Днём +21…+23 градуса. Ветер северный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15, днём +23…+25 градусов. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду небольшая облачность, без осадков. Ночью +14…+16, днём +25…+27 градусов. Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление стабильно и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.