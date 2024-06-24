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    Последняя неделя июня обещает быть жаркой: Петербург прогреется до +30

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    Начавшаяся неделя в Санкт-Петербурге пройдёт под знаком антициклона, который станет причиной относительно малооблачной и сухой погоды. Надвигаясь с северо-запада, он уже сегодня начинает своё влияние на погоду региона, способствуя прекращению дождей и повышению температуры. Сохранится его воздействие на погоду до конца семидневки, а температура во второй половине рабочей недели окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы. Об этом 24 июня рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Сегодня в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, по области местами небольшие дожди. Днём +21…+23 градуса. Ветер северный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

    Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15, днём +23…+25 градусов. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    В среду небольшая облачность, без осадков. Ночью +14…+16, днём +25…+27 градусов. Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление стабильно и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

    В четверг небольшая облачность, без осадков. Ночью +15…+17, днём +27…+29 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

    В пятницу переменная облачность, без осадков. Ночью +16…+18 градусов, днём +26…+28. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    По предварительному прогнозу, в выходные вновь обойдётся без дождей, а температурный фон останется аномально высоким, ожидается в пределах +25…+30 градусов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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