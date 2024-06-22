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    На ЗСД столкнулись четыре машины. Момент массовой аварии попал на видео

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    На Западном скоростном диаметре произошло жёсткое ДТП — на большой скорости столкнулись сразу четыре машины. Видео аварии, случившейся днем 21 июня перед съездом на Богатырский проспект, опубликовал телеграм-канал ДТП и ЧП.

    На кадрах, снятых на регистратор одной из машин, видно, что вначале микроавтобус врезается сзади в черный Chevrolet, а затем рикошетит в белый грузовик, который делает резкий разворот, задевает ещё одну машину и снова сталкивается с микроавтобусом.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В итоге все участники ДТП останавливаются. На дороге разбросаны обломки бамперов и выбитые стекла.

    Ранее ночная поездка на мотоцикле закончилась для двух человек тяжелыми травмами.

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