На ЗСД столкнулись четыре машины. Момент массовой аварии попал на видео

На Западном скоростном диаметре произошло жёсткое ДТП — на большой скорости столкнулись сразу четыре машины. Видео аварии, случившейся днем 21 июня перед съездом на Богатырский проспект, опубликовал телеграм-канал ДТП и ЧП.
На кадрах, снятых на регистратор одной из машин, видно, что вначале микроавтобус врезается сзади в черный Chevrolet, а затем рикошетит в белый грузовик, который делает резкий разворот, задевает ещё одну машину и снова сталкивается с микроавтобусом.
В итоге все участники ДТП останавливаются. На дороге разбросаны обломки бамперов и выбитые стекла.
Ранее ночная поездка на мотоцикле закончилась для двух человек тяжелыми травмами.