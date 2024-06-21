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    Байкер и его спутница оказались в реанимации после ночного ДТП

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    Ночная поездка на мотоцикле закончилась для двух петербуржцев тяжелыми травмами. ДТП на пересечении набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе произошло ночью 21 июня, сообщил паблик «Мотосолидарность ДТП» «Вконтакте».

    Мотоцикл Honda с пилотом и пассажиркой врезался в автомобиль. Обоих увезла скорая.

    Как стало известно «Фонтанке», управлял двухколесным транспортным средством 37-летний житель Ленинградской области. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. У мужчины закрытый перелом костей таза, открытый перелом бедра и рваные раны. Он в тяжелом состоянии.

    Спутница байкера, 35-летняя жительница Петродворца, также получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У нее сломаны голени и кости таза. Она также поступила в реанимацию в тяжелом состоянии.

    Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

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