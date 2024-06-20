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    Актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет

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    Канадский актер Дональд Сазерленд умер в Майами в возрасте 88 лет после долгой болезни. О смерти актера 20 июня сообщил его сын, Кифер Сазерленд.

    «С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался. Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Никогда не пугался роли, хорошей, плохой или уродливой. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, и нельзя требовать большего. Хорошо прожитая жизнь», — написал Кифер Сазерленд в своих соцсетях.

    За более чем 50-летнюю карьеру в кино Дональд Сазерленд снялся в 140 фильмах и сериалах. Он является лауреатом премий «Эмми» (1995) и «Золотой глобус» (1996; 2003) и обладателем почетной премии «Оскар». Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Грязная дюжина», «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.», «Джонни взял ружье», «А теперь не смотри», «Казанова Феллини», «Двадцатый век», «Вторжение похитителей тел», «Обыкновенные люди», «Тюряга», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Обратная тяга», «Космические ковбои», «Оружейный барон», «Голодные игры».

    Одним из последних фильмов с его участием стала лента «Дьявол в деталях. Дело Миранды», шедшая в российском прокате в феврале 2024 года.

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