Полсотни новых светофоров установят в Петербурге, больше всего — на Науки

В Петербурге утвердили адресную программу строительства новых светофоров в 2024 году. Они появятся в 13 районах города.
Всего на петербургских улицах в этом году установят 49 новых светофоров, сообщает 20 июня пресс-служба комитета по транспорту. В частности, на проспекте Науки установят пять. Три установят на проспекте Обуховской Обороны в рамках создания там АСУДД — автоматизированной системы управления дорожным движением. А на 2-м Муринском проспекте поставят два светофора, чтобы ускорить 55-й трамвай. Все адреса можно посмотреть на сайте СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».
Все новые светофоры будут подключены к АСУДД, добавляют в комитете по транспорту. Она позволяет управлять светофорами дистанционно, выполнять диагностику оборудования и корректировать режим регулирования, не выезжая на место. На сегодняшний день в Петербурге работают 1 860 светофоров.