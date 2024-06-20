Из больниц выписали 15 человек после массового отравления готовой едой

Из больниц к 20 июня домой вернулись 15 человек, которые были госпитализированы после массового отравления с признаками ботулизма. 14 человек выписали в Москве и одного в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Он также открыл горячую линию для заболевших ботулизмом.
Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование после массовых отравлений едой из службы доставки.
«По фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом Роспотребнадзор напоминает покупателям о праве обратиться на горячую линию с заявлением о судебной защите их прав как потребителей», — уточнили в федеральной службе.
Телефон горячей линии — 8 800 555 49 43.
В Москве с 14 июня начались массовые отравления салатами лобио из службы доставки. В больницы за первые двое суток обратились больше 100 человек. Все они проходят специальное обследование на ботулизм. В Нижнем Новгороде и Казани также есть отравившиеся. Известно, что заболевшие тоже заказывали готовую еду. Московский Роспотребнадзор изъял более 60 тонн продуктов в рамках расследования. Уголовные дела, связанные с массовыми отравлениями, расследуются по статье «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержаны гендиректор сервиса доставки «Кухня на районе» Антон Лозин и руководитель отдела качества Елена Машкова, гендиректор фирмы-производителя консервированной фасоли Анатолий Шин, а также повар, готовивший фасоль.