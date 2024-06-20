Из больниц выписали 15 человек после массового отравления готовой едой

Из больниц к 20 июня домой вернулись 15 человек, которые были госпитализированы после массового отравления с признаками ботулизма. 14 человек выписали в Москве и одного в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Он также открыл горячую линию для заболевших ботулизмом.



Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование после массовых отравлений едой из службы доставки.



«По фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом Роспотребнадзор напоминает покупателям о праве обратиться на горячую линию с заявлением о судебной защите их прав как потребителей», — уточнили в федеральной службе.

