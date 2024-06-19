Подробности страшного ДТП на трассе «Сибирь»: пассажиров в минивэне было больше, чем мест

После смертельной аварии на трассе «Сибирь» в Боготольском районе Красноярского края 19 июня в отношении 36-летнего водителя «Тойоты» возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД по статье 264, часть 5, УК РФ. Об этом сообщает региональная полиция.
МВД 24
По предварительным данным, водитель «Тойоты» осуществлял нелегальную перевозку, и пассажиров у него было больше, чем предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие пассажиры 39 и 56 лет не были пристегнуты ремнями безопасности.
Напомним, утром 19 июня на 565-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» микроавтобус «Тойота Эстима» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ГАЗ. В «Тойоте» находились восемь человек. По предварительным данным NGS24.RU, там были иностранные граждане. Четверо из них погибли, трое пострадали. Остались невредимы только один пассажир «Тойоты» и 61-летний водитель грузовика.