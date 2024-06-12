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    Мужчина с винтовкой возле детского сада на Ленинском напугал местных жителей

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    В среду днем в полицию обратился петербуржец, сообщивший о подозрительном мужчине, предположительно, с винтовкой во дворе дома 84 к. 2 по Ленинскому проспекту. Об этом 12 июня стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, мужчина в черной одежде и белой маске сидел на скамейке и вертел в руках предмет, похожий на винтовку. Очевидцы сообщили, что он несколько раз вставал со скамейки и заворачивал винтовку в черный пакет.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Во дворе правоохранители обнаружили двух мужчин — 35 и 41 лет — в отношении которых были составлены протоколы о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

    Предположительно, правоохранители изъяли предмет, похожий на винтовку и отправили его на экспертизу. Предмет был замотан в черный пакет.

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