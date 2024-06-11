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    Замначальника Генштаба ВС Армении Артур Ероян принял участие в заседании Военного комитета НАТО

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    Ззаместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-майор Артур Ероян 11 июня по видеосвязи принял участие в заседании Военного комитета НАТО, проходившем в формате начальников генеральных штабов. Информацию об этом разместило Министерство обороны республики в своем официальном телеграм-канале.

    По заявлению ведомства, цель встречи заключалась в обсуждении международных и региональных актуальных вопросов. Присутствующие также обсудили перспективы сотрудничества между НАТО и государствами-партнерами.

    Генерал-майор Ероян подчеркнул важность сотрудничества с Североатлантическим альянсом в деле трансформации оборонного сектора Республики Армения и подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что страна заморозила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал ОДКБ военно-политическим блоком, призванным защищать границы государств-членов, и заявил, что со стороны организации не было предпринято должных действий, когда происходили вторжения на суверенную территорию Республики Армения.

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