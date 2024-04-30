Глава МИД Армении: мы пока являемся членом ОДКБ, но не хотим быть частью неработающего механизма

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал ОДКБ военно-политическим блоком, призванным защищать границы государств-членов, и заявил, что со стороны организации не было предпринято должных действий, когда происходили вторжения на суверенную территорию Республики Армения. Высказывания главы МИД, сделанные во время интервью Al-Jazeera, приводит Интерфакс 30 апреля.

«Отсутствие должной реакции вызвало вопросы в армянском обществе, и мы не хотим быть частью неработающего механизма. Мы пока являемся членом ОДКБ, но должны работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость», сказал Мирзоян и подтвердил, что в контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, диалог по которым ведется.

