Где будет не проехать в Петербурге на День России

Выходной день посреди недели внесет коррективы в движение как общественного, так и частного транспорта в Петербурге. Водителей потеснят для празднования Дня России и репетиций «Алых парусов».
Центр города
Первые ограничения на центральных улицах стартовали уже днем 11 июня: до утра 13 июня частично сузили Петровскую набережную, Дворцовую набережную и Мичуринскую улицу. В связи с подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса» вечером 11 и 12 июня разведут Дворцовый и Троицкий мосты. Движение по ним перекроют в 20:50 вторника и в 21:20 среды. Вместе с ними 12 июня разведут Благовещенский мост, тогда как остальные в честь праздника останутся сведенными.
Помимо этого, с 20:00 12 июня для проекта «Петербургские театры «с Пушкиным на дружеской ноге» перекроют движение по Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств. Ограничения и перекрытия, связанные с ним, продлятся до 17 июня. С 13 июня ним добавятся перекрытия из-за легкоатлетических соревнований.
Крестовский остров и Приморский район
Для проведения культурно-массового мероприятия ко Дню России весь день 12 июня будет запрещено парковаться на набережной Гребного канала, в Бодровом переулке, на Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Южной и Северной дорогах, Морском проспекте от Динамовской улицы до Рюхиной улицы, Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и нечетной стороне улицы Савиной.
Также будет закрыто движение транспорта:
- с 0:00 до 23:59 — по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее;
- с 10:00 до 23:59 — по Рюхиной улице от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице до Морского проспекта, набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала (кроме маршрутных транспортных средств), Теннисной аллее в направлении от Южной дороги, Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги;
- с 16:00 до 23:59 — по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.
Общественный транспорт
В праздничный день, 12 июня, городской общественный транспорт в Петербурге будет работать по графикам воскресенья. В то же время перекрытия в центре, связанные с репетициями «Алых парусов», внесут изменения в маршруты наземного транспорта 11, 12 и 13 июня.
С 20:50 11 июня до 1:10 12 июня и с 21:20 12 июня до 2:30 13 июня по измененным трассам поедут автобусы №№ 7, 10, 24, 46, 76 и 191, троллейбусы №№ 1,7, 10 и 11 и трамвай №3. Подробно они указаны на сайте «Организатора перевозок».
Электрички
Праздничный выходной изменил расписание движения пригородных поездов в Ленобласти. На Финляндском, Балтийском, Витебском, Московском и Северном направлениях 11 июня они ходят по графику пятницы, а 12 июня будут ходить по расписанию воскресенья. Кроме того, в праздничные дни изменится расписание ряда поездов. Подробно об изменениях можно узнать в группе АО «СЗППК» «Вконтакте».
МРЭО
Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД Петербурга и Ленинградской области 12 июня работать не будут в связи с нерабочим праздничным днем. Получить права или поставить на учет транспорт в этот день не выйдет. После праздника отделения вернутся к обычному графику работы.