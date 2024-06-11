Где будет не проехать в Петербурге на День России

Первые ограничения на центральных улицах стартовали уже днем 11 июня: до утра 13 июня частично сузили Петровскую набережную, Дворцовую набережную и Мичуринскую улицу. В связи с подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса» вечером 11 и 12 июня разведут Дворцовый и Троицкий мосты. Движение по ним перекроют в 20:50 вторника и в 21:20 среды. Вместе с ними 12 июня разведут Благовещенский мост, тогда как остальные в честь праздника останутся сведенными.

Помимо этого, с 20:00 12 июня для проекта «Петербургские театры «с Пушкиным на дружеской ноге» перекроют движение по Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств. Ограничения и перекрытия, связанные с ним, продлятся до 17 июня. С 13 июня ним добавятся перекрытия из-за легкоатлетических соревнований.