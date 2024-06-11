Крым продал активы украинских олигархов на 2,1 миллиарда

От продажи активов украинских олигархов, национализированных в Крыму, в бюджет республики поступило более 2,1 миллиарда рублей, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости, опубликованном 11 июня.



«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — сказал Константинов агентству.



Эта работа, по его словам, продолжается, спрос на национализированные активы у потенциальных собственников и инвесторов высокий. В этом году власти Крыма рассчитывают получить значительный доход.

