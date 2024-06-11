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    Крым продал активы украинских олигархов на 2,1 миллиарда

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    От продажи активов украинских олигархов, национализированных в Крыму, в бюджет республики поступило более 2,1 миллиарда рублей, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости, опубликованном 11 июня.

    «В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — сказал Константинов агентству.

    Эта работа, по его словам, продолжается, спрос на национализированные активы у потенциальных собственников и инвесторов высокий. В этом году власти Крыма рассчитывают получить значительный доход.

    «Это хорошие, рентабельные активы. Пакеты инвестиционные готовятся, идет инвентаризация всех национализированных объектов», — подчеркнул глава парламента.

    Осенью 2022 года парламент республики принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов. Выявление активов ведёт антитеррористическая комиссия. Средства от продажи, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, пойдут на нужды СВО.

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    КрымПродажа активов
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