ПМЭФ-24 уже в разгаре. Показываем, что интересного мы успели там найти

Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум , в этом году главной его темой стала «Основа многополярности — формирование новых центров роста». На выставке представлены множество интерактивных стендов, роботов и даже игр.

В «Экспофоруме» на стендах регионов и бизнеса стараются удивлять. Новинкой стал андроид Женя от подмосковного «Добродела». По словам нашего корреспондента, с самого утра он ворчит, что с ним мало разговаривают, тем не менее сегодня робот развлекает гостей (и себя) песнями. Затем наш корреспондент заметил у Белгородской области биореактор. Он делает сладкий белок из питательной среды и микроорганизмов.

ВТБ показал игровую зону, там представили широко известную игру Dendy. На вопрос нашего корреспондента: «Почему Dendy?» — ответили: «А почему нет?»

Однако были и традиционные гости — робот Сбербанка. Он, как всегда, популярен: участники форума ему свистят и предлагают косточку.



Еще на форуме мы уже увидели макет высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва, меню для участников, электрический внедорожник от АВТОВАЗа. Чем удивляет петербургский стенд, смотрите здесь.