ПМЭФ-24 уже в разгаре. Показываем, что интересного мы успели там найти

Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум, в этом году главной его темой стала «Основа многополярности — формирование новых центров роста». На выставке представлены множество интерактивных стендов, роботов и даже игр.
Что показали на ПМЭФ-24
В «Экспофоруме» на стендах регионов и бизнеса стараются удивлять. Новинкой стал андроид Женя от подмосковного «Добродела». По словам нашего корреспондента, с самого утра он ворчит, что с ним мало разговаривают, тем не менее сегодня робот развлекает гостей (и себя) песнями. Затем наш корреспондент заметил у Белгородской области биореактор. Он делает сладкий белок из питательной среды и микроорганизмов.
ВТБ показал игровую зону, там представили широко известную игру Dendy. На вопрос нашего корреспондента: «Почему Dendy?» — ответили: «А почему нет?»
Однако были и традиционные гости — робот Сбербанка. Он, как всегда, популярен: участники форума ему свистят и предлагают косточку.
Еще на форуме мы уже увидели макет высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва, меню для участников, электрический внедорожник от АВТОВАЗа. Чем удивляет петербургский стенд, смотрите здесь.
ПМЭФ стартовал 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Форум продлится четыре дня, до 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу. 7 июня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, где к нему присоединятся президенты Боливии и Зимбабве.