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    ПМЭФ 2024

    ПМЭФ-24 уже в разгаре. Показываем, что интересного мы успели там найти

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    16 комментариев

    Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум, в этом году главной его темой стала «Основа многополярности — формирование новых центров роста». На выставке представлены множество интерактивных стендов, роботов и даже игр.

    Что показали на ПМЭФ-24

    В «Экспофоруме» на стендах регионов и бизнеса стараются удивлять. Новинкой стал андроид Женя от подмосковного «Добродела». По словам нашего корреспондента, с самого утра он ворчит, что с ним мало разговаривают, тем не менее сегодня робот развлекает гостей (и себя) песнями. Затем наш корреспондент заметил у Белгородской области биореактор. Он делает сладкий белок из питательной среды и микроорганизмов.

    ВТБ показал игровую зону, там представили широко известную игру Dendy. На вопрос нашего корреспондента: «Почему Dendy?» — ответили: «А почему нет?»

    Однако были и традиционные гости — робот Сбербанка. Он, как всегда, популярен: участники форума ему свистят и предлагают косточку.

    Еще на форуме мы уже увидели макет высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва, меню для участников, электрический внедорожник от АВТОВАЗа. Чем удивляет петербургский стенд, смотрите здесь.

    ПМЭФ стартовал 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Форум продлится четыре дня, до 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу. 7 июня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, где к нему присоединятся президенты Боливии и Зимбабве.

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    Комментарии 16

    Wiring05 Июн 2024 в 17:27
    И всё-таки - какое отношение это имеет к экономике?
    +0−0
    nawuha05 Июн 2024 в 17:24
    ПМЭФ, с такими названиями можно и не материться.
    +0−0
    27632187505 Июн 2024 в 17:01
    Посольство афганистана сообщило, что талибан в полном составе прибыл на пмф.
    +3−0
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