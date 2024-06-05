В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

В Индии разбился истребитель Су-30 МКИ, сообщает 4 июня агентство Asian News International со ссылкой на Минобороны страны.
Автор: youtube.com/ratednewsonline
Об пилота успели катапультироваться.
Агентство уточняет, что самолет находился на ремонте в компании Hindustan Aeronautics Limited. Она строит российские самолеты Су-30 МКИ по лицензии, эта модель всепогодного истребителя разработана российской компанией «Сухой».
Крушение произошло в западной части центральной Индии, в штате Махараштра.
Сама компания в соцсетях сообщила, что истребитель находился в испытательном полете, а пилоты заявили о технической проблеме. Точные причины будут известны после расследования случившегося.