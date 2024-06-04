«ДТП произошло исключительно по вине водителя». ГУ МВД — о ДТП на Беринга, где автобус снес пешеходов

Следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено после серьезного ДТП с участием автобуса и пешеходов на улице Беринга. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба полицейского главка.



Авария произошла в пятом часу вечера 24 января 2024 года в Василеостровском районе. Тогда водитель рейсового автобуса потерял управление. Транспортное средство выехало на тротуар.



Всего в аварии пострадали шесть человек. Пятерых прохожих госпитализировали с места происшествия, еще одна пострадавшая — 41-летняя пассажирка автобуса — обратилась за медпомощью на следующий день после ДТП. Тяжелые травмы были зафиксированы у пяти пострадавших.

