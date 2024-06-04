«ДТП произошло исключительно по вине водителя». ГУ МВД — о ДТП на Беринга, где автобус снес пешеходов

Следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено после серьезного ДТП с участием автобуса и пешеходов на улице Беринга. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба полицейского главка.
Авария произошла в пятом часу вечера 24 января 2024 года в Василеостровском районе. Тогда водитель рейсового автобуса потерял управление. Транспортное средство выехало на тротуар.
Всего в аварии пострадали шесть человек. Пятерых прохожих госпитализировали с места происшествия, еще одна пострадавшая — 41-летняя пассажирка автобуса — обратилась за медпомощью на следующий день после ДТП. Тяжелые травмы были зафиксированы у пяти пострадавших.
«Было установлено, что транспортное средство находилось в момент аварии в исправном состоянии, а ДТП произошло исключительно по вине водителя», — цитирует выводы следствия ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подчеркивая, что в ходе расследования было проведено множество экспертиз, в том числе медицинская и автотехническая.
Напомним, что в день аварии за рулем автобуса маршрута №152 находился 58-летний Норкула Содиков. ДТП попало на видео. Тогда в комитете по транспорту Петербурга подчеркивали: перед выездом на линию водитель проходил медосмотр, а автобус — техосмотр. Водитель чувствовал себя нормально, а транспортное средство было исправно. Позже появилось видео, на котором было видно, что мужчина уснул за рулем.
Водитель полностью признал вину и был арестован. Возбуждены два уголовных дела. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.