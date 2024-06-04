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    Сбербанк в ближайшие полтора месяца откроет первые 16 отделений в новых регионах РФ

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    Сбербанк планирует в ближайшие полтора месяца открыть первые 16 отделений в новых регионах РФ, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости.

    «Мы до конца июля собираемся открыть 16 отделений уже физических, на новых территориях начнем полноценные операции», — цитирует агентство выступление Грефа.

    Уточняется, что сейчас идет ремонт и подготовка зданий. Греф также подчеркнул, что Сбербанк, по его оценке, «самый крупный донор с точки зрения помощи в восстановлении» новых регионов. Речь идет об объектах социальной сферы, спортивных сооружениях и детских учреждениях.

    Ранее 4 июня о грядущем открытии отделений в новых регионах заявил глава ВТБ Андрей Костин.

    «С июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом — в Донецке и Мариуполе», — цитирует РИА Новости заявление Костина со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

    Уточняется, что в июле в Луганске ВТБ откроет два новых отделения. В Мариуполе и Донецке ВТБ начнет обслуживать клиентов до конца года, в том числе малый и средний бизнес.

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