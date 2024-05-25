В Калининском районе несколько домов остались без света

В Калининском районе 25 мая специалисты «Россети Ленэнерго» восстанавливают электроснабжение после технологического нарушения на оборудовании. В ближайшее время электроснабжение в оставшихся без света домах будет восстановлено. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».
«Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы в районе проспекта Науки после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ», — рассказали в пресс-службе.
В компании добавили, что бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения.
Обновление: в «Россети Ленэнерго» сообщили, что электроснабжение было полностью восстановлено в 14:18.