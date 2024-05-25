    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, с-з

    769мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur97.1

    В Калининском районе несколько домов остались без света

    865
    обсудить

    В Калининском районе 25 мая специалисты «Россети Ленэнерго» восстанавливают электроснабжение после технологического нарушения на оборудовании. В ближайшее время электроснабжение в оставшихся без света домах будет восстановлено. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

    «Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы в районе проспекта Науки после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ», — рассказали в пресс-службе.

    В компании добавили, что бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения.

    Обновление: в «Россети Ленэнерго» сообщили, что электроснабжение было полностью восстановлено в 14:18.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Россети ЛенэнергоКалининский районЭлектричество
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close