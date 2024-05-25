«У людей есть родственники на другой стороне». Президент Эстонии пообещал не закрывать границу с РФ

В Эстонии в настоящее время не видят необходимости в закрытии границы с Россией. Об этом заявил президент республики Алар Карис в интервью изданию Yle, опубликованном 25 мая.

По словам главы государства, власти готовы к быстрому закрытию границы, но оставляют ее открытой в том числе и потому, что «у людей есть родственники на другой стороне». К тому же, подчеркнул Карис, Эстония может противодействовать организованной иммиграции россиян даже с открытой границей.

Прокомментировал президент и историю со световыми буями, убранными с реки Нарва. Ранее эстонские пограничники обвинили российскую сторону в пропаже маркеров, а в Евросоюзе расценили удаление буев на реке Нарва как провокацию со стороны России.