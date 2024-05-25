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    «У людей есть родственники на другой стороне». Президент Эстонии пообещал не закрывать границу с РФ

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    В Эстонии в настоящее время не видят необходимости в закрытии границы с Россией. Об этом заявил президент республики Алар Карис в интервью изданию Yle, опубликованном 25 мая.

    По словам главы государства, власти готовы к быстрому закрытию границы, но оставляют ее открытой в том числе и потому, что «у людей есть родственники на другой стороне». К тому же, подчеркнул Карис, Эстония может противодействовать организованной иммиграции россиян даже с открытой границей.

    Прокомментировал президент и историю со световыми буями, убранными с реки Нарва. Ранее эстонские пограничники обвинили российскую сторону в пропаже маркеров, а в Евросоюзе расценили удаление буев на реке Нарва как провокацию со стороны России.

    «Не стоит поддаваться на провокации», — сказал Карис и добавил, что Эстония предпримет попытку вернуть буи и решит, как реагировать на подобную ситуацию в следующий раз. «Диалоговая связь с Россией не отсутствует, хотя и довольно слаба. Определенные каналы остаются открытыми во всех ситуациях, и информация перемещается», — сообщил он.

    Сегодня стало известно, что Норвегия закрывает въезд для российских туристов с 29 мая.

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    ГраницаЭстонияРоссияАлар КарисБуи на нарве
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