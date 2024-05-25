Норвегия закрывает въезд для российских туристов с 29 мая

Норвегия приняла решение, что с 29 мая россиянам, которые прибывают в королевство с туристическими или «другими несущественными целями», будет отказано во въезде. Информация об этом опубликована на сайте директората по делам иностранцев. Аналогичное решение принято и в отношении выдачи норвежских виз.



С 29 мая Норвегия будет отказывать во въезде россиянам, которые имеют гостевую визу и цель поездки — туризм. Отказ во въезде последует, если гражданин РФ планирует посетить друзей, возлюбленных или менее близких членов семьи, чем родители, супруги, гражданские супруги и дети.



Кто сможет въехать в Норвегию по гостевой визе после 29 мая:



- Обладатели визы, выданной Норвегией после 30 мая 2022 года в случае, если цель — посещение близких родственников (родители, супруги, гражданские супруги и дети, которые проживают в Норвегии).



- Член семьи гражданина стран, входящих в Европейскую экономическую зону.



- Россияне, которые приезжают работать или учиться, и для этого не требуется вид на жительство.



- Следующий транзитом через Норвегию в страну, в которой въезжающий имеет вид на жительство. Следующий на работу или к месту жительства на Шпицбергене или возвращающийся оттуда, либо постоянно проживающий на Шпицбергене, либо находящийся на Шпицбергене гражданин РФ, которому нужно проехать через материковую часть Норвегии, чтобы добраться домой.



- Имеющие приглашение норвежских властей или те, кто собирается участвовать в проектах, финансируемых норвежскими властями.



-Россияне, имеющие особые обязанности по уходу за проживающим в Норвегии лицом, либо в случае, если имеются иные веские причины, связанные с поддержанием его благосостояния.



- Дипломатические и консульские сотрудники, дипломатические курьеры, административно-технический или вспомогательный персонал российского диппредставительства или проезжающие через Норвегию. Это же касается и членов семьи, которые относятся к домохозяйству по месту службы.