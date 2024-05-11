Как отличить деменцию от старости и когда бежать за помощью. Психиатр — о том как спасти близких

Своевременное лечение деменции может затормозить развитие болезни и сохранить разум пожилого человека Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Деменция — болезнь, меняющая человека до неузнаваемости. Чаще всего она поражает пожилых людей, но иногда добирается и до тех, кто помоложе. О причинах болезни, ее профилактике и трудностях лечения наши коллеги из 72.RU поговорили с Еленой Кузьмищевой, врачом-психиатром Тюменского кардиоцентра и заведующей взрослым психоневрологическим отделением амбулаторно-поликлинический службы областной клинической психиатрической больницы.



Семен Громов / 72.RU

— Объясните, что такое деменция и чем она отличается от обычной забывчивости, свойственной пожилым людям?

— Деменция — это глобальное нарушение когнитивных функций у человека. Оно приводит к тому, что начинает страдать независимость пациента. То есть человек становится совершенно несостоятелен к быту, утрачивает возможность ориентироваться в пространстве. Такому человеку требуется помощь даже при передвижении на несколько метров. Также он утрачивает способности узнавать близких, понимать и использовать устную речь, становится полностью зависимым от окружающих.

Немного приведу статистики. По данным различных социологических опросов, население быстро стареет. И вот к 2050 году доля лиц старше 65 лет увеличится практически втрое. Из них 20% людей будут страдать различными неврологическими, в том числе и когнитивными, расстройствами. По данным ВОЗ деменцией страдают от 5 до 8% процентов людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция является результатом различных патологий и травм, затрагивающих головной мозг. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, на долю которой предположительно приходится 60–70% случаев.

Замечу, что нарушение памяти и старость — это не одно и то же. Легкая забывчивость при старении — не повод для тревоги. Но когнитивные способности и социальная адаптация должны обеспечивать достаточный уровень полноценной ежедневной активности человека. То есть он сам занимается привычными делами: ходит по магазинам, оплачивает коммунальные платежи, готовит еду. Всё, что мы вот с вами по дому делаем, обычные простые дела. Человек живет сам и поддерживает всё в той норме чистоты, которая для него обычна.

Конечно, с возрастом когнитивной функции претерпевают ряд изменений, уменьшается быстрота реакции, становится сложно длительно концентрировать внимание, возникают проблемы в обучении, приобретении чего-то нового, становится сложно менять привычный алгоритм действий. Вы, наверное, слышали от кого-то, что пожилые люди очень сложно осваивают новые смартфоны, они предпочитают пользоваться обычными кнопочными, очень сложно им освоить какую-то программу стиральной машинки, бытовой техники. Но это еще не деменция.

Повторюсь, деменция — это глобальный когнитивный дефицит. И это не самостоятельное заболевание, а следствие органического поражения головного мозга.

К причинам развития органического поражения мозга относятся: инсульт, черепно-мозговые травмы, последствия перенесенных инфекционных заболеваний (менингит, энцефалит, абсцесс и прочее), последствия злоупотребления алкоголем, наркотиками, нейродегенеративные заболевания (Альцгеймер, Паркинсон, эпилептическая энцефалопатия и прочее), опухоли, сосудистые болезни и другое.



Когда мы говорим о деменции, то мы учитываем, что обязательно должна быть причина, это какое-то органическое заболевание головного мозга, а во-вторых, должен быть множественный дефект, то есть всё страдает. И память, и внимание, и сообразительность, и быстрота реакции, и так далее. И это влияет на повседневную деятельность человека, он становится несамостоятельным.

Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





— Мы привыкли, что деменция это болезнь стариков, а молодые тоже болеют?

— Сейчас, к сожалению, деменция молодеет. Раньше говорили о возрасте 65+, но сейчас уже встречаются и 50, и 45, но это зависит от причины, после тяжелых травм. Инсульты же сейчас тоже помолодели, да, поэтому, ну, последствия тоже иногда приводят к деменции.

— А как отсрочить наступление деменции? Есть какие-то способы? — Профилактировать каждую причину, предполагающую развитие деменции, — это очень сложно и нецелесообразно в некоторых случаях. Поэтому профилактика заключается в том, чтобы вести здоровый образ жизни, исключить курение и алкоголь, вести физическая активность. Раньше говорили, что профилактика болезни деменции — это разгадывание кроссвордов, то есть тренировка памяти, но сейчас с нашей медициной это как-то уже не очень актуально. Поэтому вся профилактика направлена на поддержание здорового образа жизни. Проводилось исследования, и по результатам установлено, что чем больше у человека уровень IQ, тем меньше он подвержен каким-то когнитивным расстройствам. Чем больше он занимается физической активностью, тем меньше он подвержен развитию когнитивных расстройств. Но если человек откажется от алкоголя и курения, то тем более риск снижается в несколько раз развития этих расстройств.



— Как вообще отличить, что у меня деменция, а не просто я там рассеянный, неусидчивый, забывчивый? — Возвращаемся к тому, что по всем фронтам идет ухудшение. На что можно обратить внимание. Во-первых, это ухудшение памяти, и в основном на повседневные события, которое влияет на жизнь человека. То есть забыл, что планировал, текущие события, например то, что нужно было сходить в поликлинику. Также идет снижение интересов, хобби. Снижение интересов, хобби, увлечения — всё, нет их. То есть человек утратил какой-либо интерес к своим ранее любимым занятиям. Начали возникать трудности в планировании и решении проблем, самостоятельно не может решить какие-то повседневные дела, не может решить возникшую проблему. Либо человек доверчивый слишком, либо, наоборот, недоверчивый. Плюс еще систематическая потеря вещей. То есть куда-то вещи пропадают и мы их находим, допустим, спустя какое-то время в необычных местах. Иногда родственники обращаются с тем, что очень часто их родственники получают, допустим, пенсию и потом не могут вспомнить, куда положили деньги.

Еще у людей возникают трудности, они не могут ориентироваться во времени и в пространстве. Они не понимают, сколько сейчас времени, где они находятся. Возникают сложности в распознавании цветов. Пациенты могут не понимать, близко предмет или далеко. Еще один из признаков когнитивных расстройств — эмоциональные расстройства. Это тоска какая-то, тревога, агрессия. Если вы у своих родных, близких наблюдаете хоть что-то из перечисленного, то лучше все-таки обратиться за помощью. Потому что чем раньше начато лечение, тем лучше результат. Лекарство есть. Можно затормозить процесс ухудшения состояния, а в некоторых случаях отмечаются и улучшения.

— А правда что опытный психиатр может быстро определить, каким расстройством страдает человек? — Да, когда пациенты с когнитивными расстройствами приходят на прием, их очень видно, потому что есть такой симптом поворота головы. На любой вопрос врача человек поворачивается в сторону сопровождающего и ищет у него какую-то подсказку или помощь, сам дать ответ не может. Одобрение чье-то должно быть, плюс есть маскированные ответы. Это когда человек не может ответить на заданный вопрос и начинает куда-то всё в сторону уводить, и в итоге сам врач не понимает, не помнит, о чем вообще вопрос был задан.

Еще есть такое собирательное поведение, когда прием закончен, то человек встает и начинает всё со стола собирать — и свое, и чужое.

Некоторые пациенты с деменцией становятся агрессивными, неуправляемыми, перестают узнавать близких и осознавать последствия своих действий Иллюстрация: Дмитрий Гладышев / 72.RU Поделиться Поделиться





— Многие люди сталкиваются с такой проблемой, что они сами не могут ухаживать за человеком с деменцией. Насколько важно, чтобы был постоянный контроль? То есть нужен ли такому человеку постоянный сопровождающий, присмотр 24/7? — Да, постоянный присмотр нужен. В таком состоянии, к сожалению, пациенты не могут выполнять назначения врача какие-то. И когда кто-то из ухаживающих контролирует вот этот процесс, намного спокойнее и намного проще заболевания протекают.

Постоянный контроль нужен со средней степени деменции. Потому что зачастую деменцию тоже вызывают и сосудистые какие-то расстройства. Сосудистые расстройства — это, например, то же самое высокое давление, какие-то перепады. Зачастую пациенты, которые страдают когнитивными расстройствами, — они же пропускают приемы препаратов, забывают. И состояние в связи с этим всё хуже и хуже. А если будет кто-то рядом, кто-то будет контролировать прием препарата, то и состояние будет стабильнее, под контролем. Здесь важно постоянно давать лекарства, чтобы состояние было стабильно. — Если человек может не осознавать, что с ним что-то не так, то, получается, это задача родственников — распознать начинающуюся болезнь?

— Да, как правило, сам пациент не осознает, даже на легкой стадии. Это такая особенность болезни.

Взгляд родственников очень важен. Бывает даже так, что человек обращается за помощью и на приеме оценивается его состояние. Задают ряд вопросов, есть определенная методика опроса таких пациентов, и при ответах на вопрос вроде как всё, человек ориентируется во всем. И о какой деменции тогда может идти речь? Но при этом он совершенно в быту несостоятелен. Например, у него там огромный беспорядок дома, много ненужных вещей, всё захламлено, есть долги по квартплате, потому что он уже не понимает, как платить. Но с виду он вроде бы ориентируется, значит, мы о деменции не будем говорить. Поэтому тут важны родственники. — А с какой стадией болезни чаще всего обращаются? — Чаще всего обращаются, когда у человека уже тяжелая стадия болезни. Это когда поведенческие расстройства присоединяются, галлюцинации, бредовые какие-то идеи. Также могут быть нарушения сна, психомоторное возбуждение какое-то (это когда человек активный, ему куда-то нужно идти постоянно). И если его родственники начинают как-то задерживать, то проявляется агрессия, вплоть до драк.

Самое важное — это все-таки как-то попытаться донести до людей, что в случае, если вы замечаете какие-то странности в поведении, не надо ждать, нужно обращаться. Ведь при адекватно назначенном лечении, при раннем выявлении когнитивных расстройств можно сохранить очень длительное самообслуживание и самостоятельную жизнь пациентов. Чем раньше начато лечение, тем больше уверенности, что человек как можно дольше проживет один. Просто бывает так, что отмахиваемся, списываем на возраст.

Чаще всего родственники больных деменцией обращаются к врачам, когда их близкий уже изменился до неузнаваемости Иллюстрация: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Я знаю, что проводили исследование москвичи по поводу того, с чем обращаются пациенты в поликлинике общесоматические. И там было достаточное количество опрошенных пациентов, и из них, наверное, процентов 60 на приеме у врача общей практики, они жаловались на нарушение памяти. Но ответ какой был? «Ну что вы хотели? Это же возраст». А возраст — это не показатель. И получается, что люди адекватной терапии не получают, так родственники вынуждены потом бросать работу, сидеть с ними, осуществлять их уход. Это же экономическая нагрузка тоже на государство в том числе. А так бывает достаточно какой-то схемы лечения назначить, и пожалуйста — родственники живут спокойно, самостоятельно. Ну да, их периодически контролируют дети, но не так чтобы вот всё бросить и сидеть. И не всегда люди хотят жить со своими детьми, если они живут сами, им нравится.



Еще один такой немаловажный момент, что человек, который страдает когнитивными расстройствами, он же не осознает всю вот эту тяжесть, да? И для него в принципе нет критики (к состоянию), себя больным не считает. А страдают вокруг родственники, которые осуществляют уход. Для некоторых очень тяжело принять такого ну или папу, или маму. Когнитивные расстройства — они очень меняют личность пациента, и некоторым ухаживающим просто очень тяжело дается проживание и осуществление ухода. В итоге много уже самостоятельно обращаются за психологической помощью.

— Допустим, у моей бабушки проблемы с памятью и я ей говорю: «Будешь у терапевта — расскажи ему про свои проблемы с памятью». А он говорит, что это всё возраст, и на этом всё. В таких случаях можно самим обратиться к психиатру?

— Можно, но лучше начать с невролога, потому что они более знакомы с когнитивными расстройствами и могут что-то подсказать. Но можно, конечно, обратиться и в психоневрологический диспансер.



— Бывают ситуации, когда родственники сами не могут присматривать за больным человеком или не справляются с ним. Существует ли возможность отдать близкого в специализированное учреждение?

— Да, существует у нас такая возможность. Это дома-интернаты психоневрологического

профиля. Это правда, что ухаживающие родственники не в состоянии обеспечить должный уход. Не потому, что они плохие дети и плохо относятся, просто не могут они в совокупности обеспечить должный уход за таким пациентом. Поэтому лучше его оформить в дом-интернат, где и он и под присмотром, под контролем, и получает соответствующее лечение. Многие, конечно, боятся таких заведений, таких интернатов. Ну, бояться, считаю, нечего, была во многих сама домах-интернатах, условия очень хорошие. У многих ремонты недавно были проведены, и условия вполне адекватные.

Если нужда такая есть, то можно и рассмотреть. Если есть такая нужда, есть потребность, необходимость, то я думаю, что оформление в дома-интернаты вполне разумная мера. Можно ее допустить.

Больным деменцией средней и тяжелой стадии нужен круглосуточный присмотр Иллюстрация: Дмитрий Гладышев / Городские порталы Поделиться Поделиться





— Есть ли проблемы с лекарствами для больных деменцией или нет? — Масса препаратов, которые есть в аптеках, которые мы назначаем и которые дают ощутимый результат при лечении, то есть дефицита нет. — Немножко о мифах поговорим. Может ли деменция передаваться по наследству?



— Мы все наследуем предрасположенность от родителей, предрасположенность в строении нервной системы. Есть небольшой процент за наследование таких заболеваний, но не обязательно. Если родственники у вас страдают когнитивными расстройствами, это не значит, что у вас они обязательно проявятся. Но всё зависит от среды, от образа жизни.



— Еще один старый миф — алюминиевая посуда. Ее использование способствует развитию деменции?



— Такие данные не встречались, что алюминиевая посуда влияет на развитие деменции.