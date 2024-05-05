Четыре из девяти рейсов из Москвы в Таджикистан 4 мая были отменены. Петербург в Душанбе сегодня тоже никого не отправлет

В субботу, 4 мая аэропорты Московского авиаузла на своих табло отметили отмену сразу четырех рейсов в города Таджикистана. Всего из трех аэропортов вчера должны были отправиться девять рейсов в Душанбе, Куляб и Худжанд.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта в Жуковском, 4 мая были отменены два рейса оттуда в Душанбе и один в Куляб. Также был отменен рейс из Домодедово в Куляб. Блогополучно улетели пять рейсов из Жуковского (Душанбе и Худжанд), Внуково (два в Душанбе) и Домодедово (Душанбе). Кроме столичных вылетов в российских аэропортах были запланированы еще 9 рейсов в Душанбе (Петербург, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Минводы, Уфа и Казань), все они, судя по онлайн-табло, в субботу благополучно вылетели.