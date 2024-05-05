Четыре из девяти рейсов из Москвы в Таджикистан 4 мая были отменены. Петербург в Душанбе сегодня тоже никого не отправлет

В субботу, 4 мая аэропорты Московского авиаузла на своих табло отметили отмену сразу четырех рейсов в города Таджикистана. Всего из трех аэропортов вчера должны были отправиться девять рейсов в Душанбе, Куляб и Худжанд.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта в Жуковском, 4 мая были отменены два рейса оттуда в Душанбе и один в Куляб. Также был отменен рейс из Домодедово в Куляб. Блогополучно улетели пять рейсов из Жуковского (Душанбе и Худжанд), Внуково (два в Душанбе) и Домодедово (Душанбе). Кроме столичных вылетов в российских аэропортах были запланированы еще 9 рейсов в Душанбе (Петербург, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Минводы, Уфа и Казань), все они, судя по онлайн-табло, в субботу благополучно вылетели.
Вместе с тем, рейс из Петербурга в Душанбе, запланированный на 5 мая (на 17:20), значится отмененным. «Авиакомпании уведомили пассажиров об отмене рейсов за несколько суток. В терминале работают их представители для информирования и помощи путешественникам. Службы гостеприимства аэропорта также оказывают необходимое содействие», — сообщили «Фонтанке» в "Воздушных воротах Северной столицы".
Стоит отметить, что все отмененные рейсы должна была выполнять одна авиакомпания — «Уральские авиалинии». В телефонной службе поддержки пассажиров перевозчика оператор затруднился назвать причину, по которой так много рейсов были отменены. «Если рейсы отменяются, пассажиров сажают на ближайшие следующие рейсы», — пояснила она.
Возможно, именно ожиданием ближайших рейсов в Таджикистан можно объяснить большой наплыв пассажиров в аэропорту Жуковский, где отменили сразу три рейса, в ночь с субботы на воскресенье. Об столпотворении сообщил один из читателей «Фонтанки», также оказавшийся там в это время.
Ранее сообщалось о том, что повышенные меры безопасновсти после теракта в подмосковном ТРК «Крокус» привели к увеличению времени обслуживания пассажиров, прилетающих из стран СНГ в российские аэропорты. Власти Таджикистана даже опубликовали призыв к своим гражданам временно отказаться от поездок в Россию, а местный МИД вручил российскому послу ноту протеста из-за якобы «повсеместного нарушения прав прав и свобод» граждан Таджикистана. Вместе с тем, СМИ сообщали о сотнях таджиков, депортированных на родину по прилету в российские аэропорты.
Меры по борьбе с терроризмом и ситуацию с трудовыми мигрантами обсуждали на этой неделе на высшем уровне. Главы двух стран сошлись во мнении, что ситуация с приезжающими в РФ трудовыми мигрантами, в том числе из Таджикистана, искусственно нагнетается. Эти попытки не смогут нанести ущерб братским отношениям между народами Таджикистана и России, считают политики.