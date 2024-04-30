За четыре дня из столичного аэропорта депортировали более 600 граждан Таджикистана

Больше сотни граждан Таджикистана ждут депортации из Внуково и 643 уже отправлены на родину. Схожая ситуация и в остальных аэропортах Москвы.

О ситуации во Внуково сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медиа-группу «Азия-Плюс». Начиная с 26 и по 30 апреля во Внуково прилетели больше трех тысяч граждан Таджикистана. Около четверти из них не пустили за КПП и, как отмечает издание, «после многодневного содержания без соответствующих условий» депортировали.

Источники медиагруппы добавляют, что в Шереметьево, Жуковском и Домодедово ситуация примерно такая же.