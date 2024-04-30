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    За четыре дня из столичного аэропорта депортировали более 600 граждан Таджикистана

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    Больше сотни граждан Таджикистана ждут депортации из Внуково и 643 уже отправлены на родину. Схожая ситуация и в остальных аэропортах Москвы.

    О ситуации во Внуково сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медиа-группу «Азия-Плюс». Начиная с 26 и по 30 апреля во Внуково прилетели больше трех тысяч граждан Таджикистана. Около четверти из них не пустили за КПП и, как отмечает издание, «после многодневного содержания без соответствующих условий» депортировали.

    Источники медиагруппы добавляют, что в Шереметьево, Жуковском и Домодедово ситуация примерно такая же.

    Ранее МИД Таджикистана вручил ноту российскому послу, указывая на нарушение прав своих граждан. После этого состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел двух стран, в котором прозвучало, что характер принимаемых российской стороной мер временный и не направлен против конкретной нации или религии.

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