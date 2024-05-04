Сальвадор Дали в пяти разных лицах сводит всех с ума в комедии Квентина Дюпье

9 мая — премьера экстравагантной комедии «Даааааали!», снятой Квентином Дюпье. По сюжету, начинающая журналистка (Анаис Демустье) пытается взять интервью у знаменитого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. И Дали принимает ее предложение, но интервью все никак не может состояться по более и более невообразимым причинам. Капризный гений увлекает девушку в лабиринт сюрреалистических сюрпризов.
Квентин Дюпье — не только кинорежиссер, но и писатель, и диджей, известный также под псевдонимом Месье Уазо. Он прославился благодаря своим клипам и рекламным роликам, а позднее занялся абсурдистскими комедиями вроде «Неправильных копов», где снялся Мэрилин Мэнсон, или «Жвал», где двум друзьям приходится иметь дело с гигантской мухой.
В новом фильме Дали сыграли сразу несколько актеров: Эдуард Баэр, Джонатан Коэн, Пио Мармай, Жиль Леллуш и Дидье Фламан, — как символ его невероятной пластичности. По словам Дюпье, Дали как человек, постоянно изобретающий себя заново, интересней ему больше, чем как живописец. И фильм сделан не столько о самом Дали, сколько в его духе, духе творческой свободы и полета воображения.
16+
Матвей Пирогов