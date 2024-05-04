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    В «Авроре» покажут похищенные сокровища

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    9 мая в 17:30 в кинотеатре «Аврора» пройдет специальный показ документального фильма «Похищенные сокровища Европы» итальянского режиссера Клаудио Поли. Картина посвящена произведениям, которые нацисты хотели стереть с лица земли — так называемому «дегенеративному» искусству, которое они противопоставляли «классическому». Картины художников-авангардистов оказались в списке на уничтожение, количество конфискованных и уничтоженных работ не поддаётся подсчёту.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Обо всем этом в фильме рассказывает знаменитый итальянский актер, любимец Паоло Соррентино и Маттео Гарроне, Тони Сервилло. Он познакомит зрителей с редкими архивными материалами и историческими фактами. Действие фильма развернется в Париже, Берне, Бонне и голландском городе Девентере; речь пойдёт и о восстановлении расхищенной коллекции галериста Поля Розенберга, имевшего в своем собрании работы Пикассо и Матисса, и о Корнелиусе Гурлитте, наследнике арт-дилера, сотрудничавшего с нацистами. У Гурлитта через многие годы после войны полицейские случайно нашли тайную коллекцию украденных работ, где среди прочих хранились шедевры Шагала, Моне, Пикассо и Матисса. И это только некоторые из рассказанных в фильме историй. Обо всём этом с Тони Сервилло беседуют такие эксперты, как историк, автор книги «Каталог Геринга» Жан-Марк Дрейфус и Майк Хоффманн, эксперт по «дегенеративному искусству», автор биографии Хильденбранда Гурлитта.

    Фото: предоставлено организаторами
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    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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