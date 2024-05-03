После смерти собаки женщина в Петербурге нашла банковскую карту и отправилась покупать цветы

В Петербурге 36-летняя дама нашла на улице банковскую карту и купила себе цветы и вино. Она обвиняется по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета». Об этом 3 мая сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.



Пару месяцев назад, 5 марта, женщина шла по Наличной улице. Она нашла там чужую банковскую карту и решила использовать ее «для души» — купила ряд вещей, в том числе цветы и вино. В общей сложности покупка обошлась ей почти в четыре тысячи рублей.

