После смерти собаки женщина в Петербурге нашла банковскую карту и отправилась покупать цветы

В Петербурге 36-летняя дама нашла на улице банковскую карту и купила себе цветы и вино. Она обвиняется по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета». Об этом 3 мая сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
Пару месяцев назад, 5 марта, женщина шла по Наличной улице. Она нашла там чужую банковскую карту и решила использовать ее «для души» — купила ряд вещей, в том числе цветы и вино. В общей сложности покупка обошлась ей почти в четыре тысячи рублей.
Позже свой поступок местная жительница объяснила тем, что недавно у нее умерла собака. Она не может оправиться от этого горя и решила себя порадовать приятными подарками.
«Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
По данным «Фонтанки», на цветы петербурженка потратила 1 400 рублей. Женщина рассказала, что пользовалась картой недолго: на второй день она осознала, что у находки есть хозяин, и оставила её на скамейке. Обвиняемая раскаялась и уже компенсировала владельцу потраченное из его кошелька.