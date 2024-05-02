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    В Москве с помощью авиации тушат крупный пожар на территории завода

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    Крупный пожар тушат на востоке Москвы вечером 2 мая. На улице Буракова в Перово горит трехэтажное административно-производственное здание. Как уточняет MSK1.RU, речь идет о заводе по производству искусственного камня.

    МЧС России

    Как сообщает МЧС, огнем охвачены 2,5 тысячи квадратных метров. На площади в тысячу квадратных метров рухнула кровля. К тушению привлечена авиация Московского авиационного центра.

    На месте работают 120 специалистов и 35 единиц техники. О причинах случившегося пока официально не сообщается.

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