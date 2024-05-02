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    Мальчик, тело которого нашли в стиральной машине в Бурятии, был убит сожителем матери

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    Следственный комитет по Республике Бурятия сообщил о задержании жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве четырехлетнего мальчика, тело которого нашли в стиральной машине. Мужчина сожительствовал с матерью ребенка.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства 2 мая, задержанный систематически наносил ребенку побои. В день трагедии, 27 апреля, мальчик также подвергся избиению, в том числе по голове. От одного из ударов малыш потерял сознание и скончался, затем отчим спрятал тело в стиральной машинке.

    «После чего сложил одеяло в детской кроватке таким образом, что оно имитировало формы ребенка, и затем сообщил родственникам, что мальчик спит», - говорится в сообщении. Мать обнаружила исчезновение сына уже ночью и начала поиски, подключив волонтеров и полицию. На следующий день труп ребенка нашли в гараже, пристроенном к дому .

    Уголовное дело возбудили по фактам убийства и истязания малолетнего. Обвиняемого задержали, решается вопрос о его аресте. Расследование дела продолжается.

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    БурятияУбийство мальчика
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