Johnson & Johnson направит $6,5 млрд на урегулирование исков. Детскую присыпку компании называли причиной рака яичников

Американская компания Johnson & Johnson заявила о намерении выплатить 6,5 миллиарда долларов в течение 25 лет для урегулирования судебных исков в США, утверждающих, что ее продукты на основе талька вызывают рак яичников. Об этом стало известно 2 мая из материала CNBC.
Истцы утверждают, что продукция компании, созданная на основе талька, и детская присыпка Johnson’s Baby Powder в частности, может вызывать рак из-за присутствия в ней канцерогенного асбеста. Подавшие иски женщины заявляли, что у них развился рак яичников после использования присыпки, однако компания отвергала претензии, называя их «надуманными», и заверяла, что порошки на основе талька безопасны.
Впрочем, в 2021 году продажи присыпки были остановлены в США, а в 2023-м — по всему миру. После этого J&J выделила свой бизнес в сфере гигиены в отдельную компанию Kenvue, продающую новую версию детской присыпки Johnson's на основе кукурузного крахмала,
J&J заявила, что оставшиеся на рассмотрении иски касаются редкого рака, называемого мезотелиомой, и будут рассматриваться вне нового плана урегулирования. Фармгигант заявил, что уже разрешил 95% исков, поданных на сегодняшний день.
Ранее компания AstraZeneca признала возможность развития тромбоза с синдромом тромбоцитопении (TTS) после применения разработанной ею вакцины от COVID-19.