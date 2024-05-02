Johnson & Johnson направит $6,5 млрд на урегулирование исков. Детскую присыпку компании называли причиной рака яичников

Американская компания Johnson & Johnson заявила о намерении выплатить 6,5 миллиарда долларов в течение 25 лет для урегулирования судебных исков в США, утверждающих, что ее продукты на основе талька вызывают рак яичников. Об этом стало известно 2 мая из материала CNBC.

Истцы утверждают, что продукция компании, созданная на основе талька, и детская присыпка Johnson’s Baby Powder в частности, может вызывать рак из-за присутствия в ней канцерогенного асбеста. Подавшие иски женщины заявляли, что у них развился рак яичников после использования присыпки, однако компания отвергала претензии, называя их «надуманными», и заверяла, что порошки на основе талька безопасны.