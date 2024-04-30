Ивлеева удалила все свои посты в Instagram*. Спустя неделю после штрафа по статье о дискредитации армии РФ

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева 30 апреля удалила все свои публикации в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta**), где у нее было два официальных аккаунта с общим числом подписчиков более 25 миллионов. Сама Ивлеева пока никак не прокомментировала удаление записей. В ее официальном Telegram-канале в этот же день впервые с 23 марта вышел пост о 40 днях с момента трагедии в «Крокус Сити Холле».

При этом неделю назад московский суд оштрафовал ее на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Причиной возбуждения уголовного дела послужил пост с призывами к миру, опубликованный Ивлеевой 1 марта 2022 года.