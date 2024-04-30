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    Ивлеева удалила все свои посты в Instagram*. Спустя неделю после штрафа по статье о дискредитации армии РФ

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    Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева 30 апреля удалила все свои публикации в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta**), где у нее было два официальных аккаунта с общим числом подписчиков более 25 миллионов. Сама Ивлеева пока никак не прокомментировала удаление записей. В ее официальном Telegram-канале в этот же день впервые с 23 марта вышел пост о 40 днях с момента трагедии в «Крокус Сити Холле».

    При этом неделю назад московский суд оштрафовал ее на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Причиной возбуждения уголовного дела послужил пост с призывами к миру, опубликованный Ивлеевой 1 марта 2022 года.

    Защита блогера на суде указала, что срок давности по данной статье составляет три месяца, а значит, наказание Ивлеевой неправомерно. Этот срок истек не только с момента публикации поста, но и с момента его обнаружения полицией (дата 11 января 2024 года).

    Кроме того, адвокаты отметили, что данная статья о дискредитации была принята после публикации поста Ивлеевой, что делает производство по делу еще более необоснованным. Однако судья не учел эти аргументы.

    В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор». Фотографии с мероприятия стали достоянием общественности и вызвали сильное возмущение среди радикальных патриотов. Несмотря на публичные извинения блогера и ее звездных гостей, стали отменять их корпоративы и концерты.


    * — соцсеть запрещена на территории РФ

    ** — компания признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена

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    Анастасия Ивлеева
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